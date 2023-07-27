10年前性侵國中扯鈴女選手！教練判3年8月　終身不得任教

▲台南1名扯鈴教練，被控2013年利用教導當時就讀國三的女學生的機會，以教學需要留宿女學生並性侵得逞。（示意圖／非當事人，取自視覺中國CFP）

記者林悅／台南報導

台南1名扯鈴教練，被控2013年利用教導當時就讀國三的女學生的機會，以教學需要留宿女學生，並在其住處性侵女學生得逞，被害人就醫時吐露這段10年前往事，並提起勇氣提告，該教練雖辯稱是男女交往合意行為，惟法官依證據認定他強制性侵，將他判刑3年8月。

判決資料指出，該名男教練於2012年、2013年間結識當年讀國中的被害人，在被害人國三時邀她擔任扯鈴助教。教練因要與被害人到小學教扯鈴，為了方便及節省被害人交通時間，即讓被害人住在教練家。但該教練竟利用被害人留其住處機會，先在2樓房間強摸被害人胸部，脫下其褲子，不顧被害人口頭與肢體拒絕抗拒，被控涉嫌先以指侵得逞，而後性侵被害人得逞。

被害人受性侵事件影響，造成心理傷害與陰影，在案發後近10年才透過醫師、心理師揭露遭教練性侵情事，並提出告訴。

被告教練在檢警偵訊時辯稱，他的確與被害人在未滿18歲之前，在自己住家發生1次性關係，但他當時與被害人是男女朋友交往關係，當時女方有言語與肢體拒絕，是後來聊天溝通後，有些半推半就；他與對方是交往關係，不是把對方當作玩物、有付出真感情，兩人是合意性交，並無強制性交行為。

但法官在審理時，根據被害人在檢警偵訊時除否認教練說2人交往之說法，還強調案發時她明確以口頭與肢體拒絕、反抗，惟教練仍硬上。且事隔多年，女方與教練重逢的對話內容錄音，被害人陳訴教練當年將她壓制硬上性侵，害她因而心理受到傷害有陰影，後來不太敢交其他男友，該名教練不但未反駁，還有愧疚之意。

法官審理後認為，雙方縱是男女朋友關係，也不代表女方當然要同意性行為，女方既然拒絕，男方就不能硬上，更不能以未把女方當玩物、付出真感情等主觀想法說詞，合理化自己的性侵犯行。且從被害人在醫院心理衡鑑報告，有確說明心理狀況及為何過那麼久才出面舉發教練性侵犯情的緣由，法官採認被害人說詞及相關證據判該名教練3年8月徒刑；本案還可上訴。

台南市教育局則回應指出，本案是在2023年才接獲檢舉陳情，當下已立即依程序責請案件轄管學校，依照性別平等教育法受理並啟動調查，全案調查完成後，依法將該名教練通報全國不適任教育人員，教練終身不得再聘任教職。