　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

10年前性侵國中扯鈴女選手！教練判3年8月　終身不得任教

▲台南1名扯鈴教練，被控2013年利用教導當時就讀國三的女學生的機會，以教學需要留宿女學生，並在其住處性侵女學生得逞，法官將他判刑3年8月。（示意圖／非當事人，取自視覺中國CFP）

▲台南1名扯鈴教練，被控2013年利用教導當時就讀國三的女學生的機會，以教學需要留宿女學生並性侵得逞。（示意圖／非當事人，取自視覺中國CFP）

記者林悅／台南報導

台南1名扯鈴教練，被控2013年利用教導當時就讀國三的女學生的機會，以教學需要留宿女學生，並在其住處性侵女學生得逞，被害人就醫時吐露這段10年前往事，並提起勇氣提告，該教練雖辯稱是男女交往合意行為，惟法官依證據認定他強制性侵，將他判刑3年8月。

判決資料指出，該名男教練於2012年、2013年間結識當年讀國中的被害人，在被害人國三時邀她擔任扯鈴助教。教練因要與被害人到小學教扯鈴，為了方便及節省被害人交通時間，即讓被害人住在教練家。但該教練竟利用被害人留其住處機會，先在2樓房間強摸被害人胸部，脫下其褲子，不顧被害人口頭與肢體拒絕抗拒，被控涉嫌先以指侵得逞，而後性侵被害人得逞。

被害人受性侵事件影響，造成心理傷害與陰影，在案發後近10年才透過醫師、心理師揭露遭教練性侵情事，並提出告訴。

被告教練在檢警偵訊時辯稱，他的確與被害人在未滿18歲之前，在自己住家發生1次性關係，但他當時與被害人是男女朋友交往關係，當時女方有言語與肢體拒絕，是後來聊天溝通後，有些半推半就；他與對方是交往關係，不是把對方當作玩物、有付出真感情，兩人是合意性交，並無強制性交行為。

但法官在審理時，根據被害人在檢警偵訊時除否認教練說2人交往之說法，還強調案發時她明確以口頭與肢體拒絕、反抗，惟教練仍硬上。且事隔多年，女方與教練重逢的對話內容錄音，被害人陳訴教練當年將她壓制硬上性侵，害她因而心理受到傷害有陰影，後來不太敢交其他男友，該名教練不但未反駁，還有愧疚之意。

法官審理後認為，雙方縱是男女朋友關係，也不代表女方當然要同意性行為，女方既然拒絕，男方就不能硬上，更不能以未把女方當玩物、付出真感情等主觀想法說詞，合理化自己的性侵犯行。且從被害人在醫院心理衡鑑報告，有確說明心理狀況及為何過那麼久才出面舉發教練性侵犯情的緣由，法官採認被害人說詞及相關證據判該名教練3年8月徒刑；本案還可上訴。

台南市教育局則回應指出，本案是在2023年才接獲檢舉陳情，當下已立即依程序責請案件轄管學校，依照性別平等教育法受理並啟動調查，全案調查完成後，依法將該名教練通報全國不適任教育人員，教練終身不得再聘任教職。

ET快訊
隋棠解放比基尼！　網看傻：生3個這樣合理嗎
北北基強風「逼近颱風假標準」！　不輸搖滾區2縣市
「最難放颱風假」縣市曝！　10年只放過11天
日氣象廳：熱低壓最快明升颱　路線「直掃北台灣」
快訊／女兒猝死案逆轉　彫博前妻發聲了
快訊／中橫公路「驚見大洞」！　地基全掏空
快訊／3縣市迎「超大豪雨」紫爆！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士20萬塞口袋！鈔票一路飛　好心路人撿回18萬...失主超感謝

快訊／杜蘇芮豪雨害樹倒扯斷電線！高雄620戶停電緊急搶修

17歲少女被分手...乾哥撂3人狠揍小男友　他驚天哭號求饒

男慶生high完慘被放生...醉倒路邊損友全不理　暖警助送醫

趁颱風夜挑「沒上鎖轎車」下手　台南慣竊菸渣味露餡

杜蘇芮來襲天雨路滑...女騎士自摔　機車磨地起火燒剩骨架

恐怖畫面曝光！中橫公路「驚見大洞」地基全掏空　邊坡土石狂瀉

彫博女兒猝死案逆轉！前妻私訊被灌爆　她發文怒飆網友：搞清楚狀況

瑞芳台2線貨櫃車撞護欄「折甘蔗」　車頭翻覆駕駛一度受困

10年前性侵國中扯鈴女選手！教練判3年8月　終身不得任教

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

東京迪士尼高難度遊戲　４招技巧教你贏獎品！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

騎士20萬塞口袋！鈔票一路飛　好心路人撿回18萬...失主超感謝

快訊／杜蘇芮豪雨害樹倒扯斷電線！高雄620戶停電緊急搶修

17歲少女被分手...乾哥撂3人狠揍小男友　他驚天哭號求饒

男慶生high完慘被放生...醉倒路邊損友全不理　暖警助送醫

趁颱風夜挑「沒上鎖轎車」下手　台南慣竊菸渣味露餡

杜蘇芮來襲天雨路滑...女騎士自摔　機車磨地起火燒剩骨架

恐怖畫面曝光！中橫公路「驚見大洞」地基全掏空　邊坡土石狂瀉

彫博女兒猝死案逆轉！前妻私訊被灌爆　她發文怒飆網友：搞清楚狀況

瑞芳台2線貨櫃車撞護欄「折甘蔗」　車頭翻覆駕駛一度受困

10年前性侵國中扯鈴女選手！教練判3年8月　終身不得任教

大聯盟交易市場進展慢　美媒歸咎主因在大谷翔平

台灣水鹿現蹤中海拔山區　特生中心：台灣生物多樣性回歸

集保結算所推動股東e服務　電子投票成果豐碩

撿回瘦弱奶貓「用愛灌溉」　爸見2年後對比照：我是不是灌太多了

悍將中學迷彩球衣湛藍出擊！玖壹壹、魏如萱8／6賽後開唱

台英將簽署強化經貿夥伴架構　綠委：跟進美國

厄瓜多監獄暴動派2700士兵奪回控制權　尋獲11遺體29屍塊

新進展！「淡北道路」建設有譜　淡水將華麗轉身

江宏傑5年婚姻「走錯哪一步」？網挖2原因：和福原愛價值觀差太大

江宏傑開記者會「日網友怎麼看？」　對福原愛失望：怎能上電視

米克斯喵偷吃罐頭太飽　站跳台空中發射嘔吐物

社會熱門新聞

颱風前揪爬桃園最難山岳！70歲男失聯

慘遭彫博公審含冤2年　保母現況曝

彫博前妻私訊被灌爆　她發文怒飆網友：搞清楚狀況

鳳梨道歉文被洗版！上千人怒喊「當面道歉」

快訊／彫博刪文！　再發新聲明

鐵棍插千萬超跑玻璃　警：是邱彥翔

護兒槓店家　醫師娘現身鞠躬道歉

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

彫博怒轟！要保母公開監視器

新北地下傳「淒厲狗叫聲」　真相讓人傻眼

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

快訊／爆抽K害死愛女　彫博怒發聲

他收「未讓行人罰單」　警撤銷了！

遭冤虐死女嬰　保母扛2年壓力淚曝後悔

更多熱門

相關新聞

英16歲女遭親哥殺害性侵　他路過竟「撿屍」

英16歲女遭親哥殺害性侵　他路過竟「撿屍」

英國16歲女子安柏（Amber Gibson）的遺體，於2021年11月28日在「Cadzow Glen」公園內被人發現。她生前遭時年19歲的親哥哥性侵並活活掐死，之後還被一名45歲的男子「撿屍」侵犯。

教室變砲房　女師和男學生校內激戰1小時

教室變砲房　女師和男學生校內激戰1小時

「五教共主」涉斂財騙色稱病停審破局　今坐輪椅出庭

「五教共主」涉斂財騙色稱病停審破局　今坐輪椅出庭

KTV遭撿屍！隔天流出公廁性侵片她才驚覺急報案

KTV遭撿屍！隔天流出公廁性侵片她才驚覺急報案

酒吧強上正妹　辯：她配合火車便當

酒吧強上正妹　辯：她配合火車便當

關鍵字：

扯鈴教練性侵

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

鳳梨被爆有女友還射後不理！

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

全台停班停課一覽！北北基桃宣布了

今7縣市停班課！　杜蘇芮11縣市炸豪大雨

杜蘇芮像喝醉酒！暴風圈將罩大半台灣陸地

杜蘇芮襲墾丁現況！風雨狂搧路樹晃

LINE「8款驚喜貼圖」快下載

李玟告別式流程曝光！　扶靈人士驚見「超大咖天后」

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面