誆少女被鬼跟！大馬神棍每月性侵3次「幫改運」　得逞2年多

▲神棍性侵少女長達2年多。（圖／翻攝自中國報）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名少女因為家人篤信宗教，2年多年前到一家神壇「改運」，怎知該神壇的負責人卻是一名神棍。他哄騙少女家人稱，必須每周到神壇握做法事「治療」，少女才可以逃離被冤魂纏身的命運，並藉機性侵女方。警方表示，少女首次被性侵時年僅13歲。

根據《中國報》報導，來自馬來西亞雙溪大年的一名少女2021年被家中長輩帶到一間住家式的神壇，而神壇負責人一看到她，隨即就聲稱少女的運氣不好，容易被鬼魂跟著，必須在每周六到神壇，讓他替少女「改運」治療，才不會出事，而他同時強調只有生理期才可以不用來。

該名神棍還會要求少女的家人將她送到後就要離開現場「迴避」，等到家人駕車離去後，神棍便脫光少女的衣物，同時要求她走進臥室，隨即性侵少女。待犯案結束後，神棍就會讓少女自行致電家人將她帶回。神棍就這樣反覆得逞，犯案時間長達2年多，而最後一次性侵則是在6月17日。

神棍為了防止自己的惡行被發現，長期威脅少女如果將此事告知家人，就會為家人帶來厄運，導致發生不幸的事。被害少女直到不久前才在他人逼問下，說出自己的遭遇，善心人士隨即替她報案。

警方獲報後即刻投入調查，並將涉案神棍逮捕，不過男子目前已獲保釋。據悉，女子首次受害時年僅13歲。