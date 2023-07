女兒躺床上睡覺！爸爸竟闖進房間「啟動電鋸」朝她揮舞

▲電鋸恐怖的聲音嚇得女兒立刻彈起來。(圖/翻攝Twitter)



記者柯振中/綜合報導

小孩喜歡賴床的話,父母總會想出各種方法來解決問題。不過近日巴西網路上有段影片不斷流傳,一名父親為了喚醒正在睡覺的女兒,竟然走進房間內啟動電鋸,恐怖的聲音瞬間將女兒嚇醒,這項惡作劇也瞬間被網友罵翻。

根據外媒報導,一名男子拍攝了這段影片,目的疑似是為了喚醒正在睡覺的女兒,雖然可以看見他在事前先將電鋸上的鏈條取出,並沒有任何殺傷力,但走進房間、啟動電鋸以後,恐怖的聲響仍將躺在床上的女子嚇得尖叫。

這時男子又作勢拿著電鋸向前攻擊,女子則是一邊尖叫,一邊縮在角落,嘴裡還喊著「不要!爸爸」,可見受到了許多驚嚇。

???? VEJA: Com a ajuda do pai, jovem acorda sua irmã ligando motosserra sem a corrente. O que vocês fariam no lugar dela?pic.twitter.com/mNTy7kggwt