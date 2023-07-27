　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她撰文控MeToo後收威脅「對方說要告死妳」：怎麼還有臉

當#MeToo受害者發聲，法律卻可能使他們更加受傷。（示意畫面。AI繪圖Midjourney生成，本刊美術組後製）

▲當#MeToo受害者發聲，法律卻可能使他們更加受傷。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年5月，台灣#MeToo事件爆發，超過200名遭受性騷擾、性侵害的當事人，在社群平台說出她／他們的親身經歷。然而，當這些過往案件被揭開、受到社會關注的同時，對#MeToo控訴者提告妨害名譽的案件也漸漸湧現。

本刊專訪在這次#MeToo中發聲、因此遭前雇主提告的公共事務工作者，及曾在臉書控訴遭受政治意見領袖PUA、在她不認為合意下發生性行為，而被對方提告，經歷2年訴訟的當事人。她們如何成為了「被告」？面臨再次被要求噤聲的反制與威脅，她們的處境與行動為何？

在約訪的咖啡店，小靜（化名）剛結束幾通電話，語氣有些慌亂急促，「我吃驚，然後憤怒，但是我沒有恐懼…還是說我應該要心生恐懼？他可能就是想造成我的恐懼，但其實我沒有嚇到，我覺得很生氣。」她露出虛脫的表情，點開手機上前晚前輩傳來的訊息：「…對方說要告死妳。」

發聲反遭提告　憂進一步報復

今年6月，台灣#MeToo事件從政治圈延燒至其他產業，小靜也決定控訴前雇主性騷擾，她在臉書上寫著，當年大學畢業後進入某間公司，從事與公共事務相關的工作，那是她嚮往的，然而，前雇主卻在辦公室及聚餐時，多次觸摸她的臀部及大腿，並對她發表歧視女性、侵犯性隱私的言論。

發文隔天，她沒收到道歉，卻接到對方揚言提起刑事訴訟的消息。小靜並未料及這個發展，與我們見面當天仍有點驚魂未定，「我告訴很多朋友，大家的反應都是他做出這種事，怎麼還有臉告人？」她氣憤地補充：「而且這很難告成啊！不就是浪費司法資源嗎？」

但她不敢掉以輕心，騷擾她的前雇主是人脈豐沛的業界大老，影響力極大，她覺得對方可能告她「誹謗」，因此雖然尚未收到正式的提告文件，她已聯繫律師，準備面對後續程序。由於沒有監視錄影畫面等直接證據證實對方性騷擾，律師提醒她保存間接證據，例如多年來她曾好幾次在臉書提到前雇主的言語及肢體性騷擾；這次發文後，她前同事也找出2人過去對話紀錄，願意作為人證。

小靜仔細向我們出示蒐集存證的多張截圖。從截圖看來，其他女同事也有相似經驗：被前老闆碰過屁股、大腿等部位；該職場環境對女性並不友善，年輕女性被要求在辦公室打雜、打掃，主管和男同事都曾擅自對她們的年紀、體型、外貌、打扮、交友關係品頭論足。

香港浸會大學新聞系副教授閭丘露薇強調，#MeToo運動最重要的就是讓當事人訴說。

▲香港浸會大學新聞系副教授閭丘露薇強調，#MeToo運動最重要的就是讓當事人訴說。

即使發文內容都是親身經歷，對方也罪證確鑿，突然遭到提告，小靜似乎並不如口中說的沒有恐懼。採訪這天，她一整天沒有進食，臉色蒼白，猶如陷入當年經歷職場性騷擾後的恍惚與焦慮狀態。之後，她要求在報導中匿名，隱蔽雇主的性騷擾言論內容及行為細節；為了避免被辨識，受訪內容幾乎無法使用，她在電話那頭語氣有些不安：「還是會擔心受訪後又被提告，真的滿煩的，對方畢竟是有資源的人，不會這麼容易善罷甘休…」如今她已離職多年、換到其他行業，仍憂慮遭到進一步報復。

台灣職場性騷擾長期被低估，小靜不過是眾多黑數之一。根據勞動部2022年「工作場所就業平等概況調查」，推估全國約有20萬名受僱者遭遇職場性騷擾，僅2成曾申訴；正因為制度及文化缺陷，多數人才會轉向以#MeToo發聲，使#MeToo成為眾多受害者追求正義的管道。

說出自身故事　凝聚集體勇氣

香港浸會大學新聞系副教授、#MeToo運動研究者閭丘露薇接受本刊專訪時便指出，#MeToo運動最重要的就是個人敘事的重要性，透過描述個人經歷，讓當事人相信說出自身故事可以改寫生活、重新賦予意義，「敘事只是一個開始，如果沒有夠多的人說出來，大家不會覺得這是非常重要的事情，對訴說者來說，講出來、或是聽到別人講出來，是共同身分的建立，勇氣是這樣出來的，覺得我不是孤單的。」透過一個個敘事建立集體身分後，公眾才有可能產生集體行動，推動社會制度及文化改變。

今年6月底，藝人大牙（圖）在臉書公開自己曾遭受前老闆黑人陳建州性騷擾的經驗。（翻攝大牙臉書）

▲今年6月底，藝人大牙（圖）在臉書公開自己曾遭受前老闆黑人陳建州性騷擾的經驗。

然而此刻，受害者卻陸續面臨被告。小靜並不是這波台版#MeToo中唯一面臨被告的受害者。截至目前，被指控的加害嫌疑者中，揚言要提告、甚至已提告者，最知名當屬黑人陳建州告大牙，黑人先是對大牙提告民事求償1,000萬元，日前卻又撤回，改提告刑事的加重誹謗罪；另外，前總統府資政顏志發也曾提告控訴者，後來在輿論壓力下撤告；一名女性撰文控訴13歲時曾遭補習班老師性侵，不久該補習班竟對她提告「加重誹謗」；被影射性暴力的客家金曲歌王黃連煜，也曾發聲明表示若撰文者不謹慎發言、若大眾再轉述分享貼文，將追究法律責任。

陳建州否認大牙周宜霈指控，與妻子范瑋琪聯合向大牙提起民事訴訟，求償1,000萬元，並要求公開道歉。（翻攝畫面）

▲陳建州否認大牙周宜霈指控，與妻子范瑋琪聯合向大牙提起民事訴訟，求償1,000萬元，並要求公開道歉。

被指控者紛紛聲稱要以法律行動捍衛清白。網路上也不乏支持提告的聲浪，他們認為控訴者若毫無證據，萬一有人狹怨報復，被指控的人豈不太冤枉？因此支持以司法釐清真相。

司法過程煎熬　隱形成本龐雜

只是，困難正在於司法。專門承接性騷擾、性侵害、性霸凌等性暴力案件的律師柯萱如對我們說：「為什麼用#MeToo的方式？就是因為性暴力犯罪往往難以蒐集到直接、關鍵性的證據，且容易因最終證據不足而未能獲有罪認定，被害者甚至要擔心會不會反被對方提告『誣告』。」柯萱如長期在現代婦女基金會等單位擔任義務諮詢律師，她說，早在這波#MeToo之前，「幾乎所有的這類案件，來求助法律諮詢的人裡，10個有8、9個會問：『我如果證據不足，告不成，會不會被對方告誣告？』」

律師柯萱如表示，當加害人反過來提告，「他們通常都滿有權有勢，當事人會很驚恐。」

▲律師柯萱如表示，當加害人反過來提告，「他們通常都滿有權有勢，當事人會很驚恐。」

至於這波#MeToo，「我現在手上就有這樣的當事人，而且不只一位，他們上網講出他們的經驗，結果被對方揚言提告。」她說不便透露更多，因為當事人正處於極度害怕中，「這種案件，對方通常都滿有權有勢，滿有社經地位，所以當事人會很驚恐。」

司法過程不是人人承受得起，柯萱如解釋：「他們會擔心如果要開庭，會不會影響到工作？如果被告，會不會影響到公司的名譽或運作？會不會被公司當成troublemaker、 亂源？有沒有錢請律師？如果對方很有錢，請了超龐大的律師群，自己會不會被壓得無法反擊？萬一敗訴，會不會賠很多錢？」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【鏡相人間】壓不扁的玫瑰　當法律成為性暴力嫌疑者的武器
【#MeToo被告2】撰文控「遭公眾人物PUA」反被告　200多頁起訴書讓她恐慌症發作
【#MeToo被告3】訴訟過程磨人　她出庭崩潰大吼絕不和解

ET快訊
快訊／江宏傑飛日本「開國際記者會」　福原愛凌晨發208字聲明
杜蘇芮像喝醉酒！暴風圈將罩大半台灣陸地　6重點一次看
鳳梨被爆有女友還射後不理！她曝受害女私訊嗆：連墮胎費也不給
杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨
快訊／聯準會宣布「升息1碼」　22年來利率最高水平

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

癡情男送前女友巧克力求復合　算騷擾判拘20天

她撰文控MeToo後收威脅「對方說要告死妳」：怎麼還有臉

鳳梨被洗版！瞎挺好友害慘保母　上千人怒嗆洗門風道歉

12山友颱風來臨前揪爬「桃園最難山岳」！70歲山友失聯搜救中

科技執法出包！他收6千「未禮讓行人罰單」　警撤銷了

保母慘遭彫博公審「含冤2年」還她清白　現況曝光

運將硬闖！砂石車倒退嚕翻覆「土石狂洩」　他警覺超高逃一劫

鐵棍插爛千萬超跑玻璃　警調監視器：是邱彥翔

彫博怒轟「我有罪快來辦」！要保母公開監視器：你們問心無愧？

女嬰吸毒煙霧猝逝　刺青師媽罵司法「恐龍」戰網友：見鬼了

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

女兒將嫁爸含淚叮囑新郎　「哪天不愛了請還給我...」

東京迪士尼高難度遊戲　４招技巧教你贏獎品！

聯結車轉彎機車遭撞捲車底　警直擊衝向前喊「停車」救命

癡情男送前女友巧克力求復合　算騷擾判拘20天

她撰文控MeToo後收威脅「對方說要告死妳」：怎麼還有臉

鳳梨被洗版！瞎挺好友害慘保母　上千人怒嗆洗門風道歉

12山友颱風來臨前揪爬「桃園最難山岳」！70歲山友失聯搜救中

科技執法出包！他收6千「未禮讓行人罰單」　警撤銷了

保母慘遭彫博公審「含冤2年」還她清白　現況曝光

運將硬闖！砂石車倒退嚕翻覆「土石狂洩」　他警覺超高逃一劫

鐵棍插爛千萬超跑玻璃　警調監視器：是邱彥翔

彫博怒轟「我有罪快來辦」！要保母公開監視器：你們問心無愧？

女嬰吸毒煙霧猝逝　刺青師媽罵司法「恐龍」戰網友：見鬼了

日本法國戰機首度聯合演訓　2架飆風戰機抵自衛隊基地

福原愛凌晨突發聲！「208字聲明」隔空喊話江宏傑…驚洩官司進度

颱風天航班延誤不損航空公司利益　船公司則有機會調升運價

「拖延症末期」星座Top 3 ！第一名最愛逃避，拖到上癮乾脆放棄

Honda經典名號CIVIC重返台灣　電驅雙動能＋高水準防護未演先轟動

美國4大AI業者成立產業組織　致力確保安全性

杜蘇芮像喝醉酒！暴風圈將罩大半台灣陸地　6重點一次看

今7縣市停班課！　杜蘇芮「陸警擴大」11縣市炸豪大雨

尼日總統府遭封鎖！　總統貝佐姆傳遭衛隊扣押

癡情男送前女友巧克力求復合　算騷擾判拘20天

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

社會熱門新聞

慘遭彫博公審含冤2年　保母現況曝

颱風前揪爬桃園最難山岳！70歲男失聯

彫博怒轟！要保母公開監視器

新北地下傳「淒厲狗叫聲」　真相讓人傻眼

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

護兒槓店家　醫師娘現身鞠躬道歉

鐵棍插千萬超跑玻璃　警：是邱彥翔

快訊／彫博刪文！　再發新聲明

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

快訊／爆抽K害死愛女　彫博怒發聲

他收「未讓行人罰單」　警撤銷了！

嬰吸毒煙逝　彫博媽戰網友：見鬼

虎尾排隊美食攤車遭縱火！老闆PO文：無限期停業

高大成再加碼女童恐長期吸毒煙霧：血管一撞就出事

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

全台停班停課一覽！北北基桃宣布了

杜蘇芮襲墾丁現況！風雨狂搧路樹晃

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

南部雨區擴大　2縣市納入陸警

汪小菲替大小S求饒「對話曝光」

LINE「8款驚喜貼圖」快下載

這間帶走6命！屋主：不想再出租害人

快訊／7-11開出4張千萬發票！

遭福原愛故意斷聯1年！　江宏傑火大飛日本「開國際記者會」討公道

聯準會宣布升息1碼　22年來最高水平

Live／3縣市超大豪雨「紫爆」

慘遭彫博公審含冤2年　保母現況曝

兒鬧店醫師娘認錯　拖累夫工作停擺

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面