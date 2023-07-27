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嘉義東石海之夏8月登場 五大特色主題吃喝玩樂

▲▼ 嘉義夏季最Chill的盛會，2023東石海之夏登場！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義夏季最Chill的盛會，2023東石海之夏登場！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2023東石海之夏8月5、6日及12、13日連兩周末在漁人碼頭盛大展開，五大特色主題盡享吃喝玩樂，端出在地多道特色海鮮料理，YOYO草莓姊姊現身帶動唱，氣氛超嗨，縣長翁章梁熱情邀約全國遊客同歡，宣布第17屆海之夏將以嶄新面貌帶來新感受。

▲▼ 嘉義夏季最Chill的盛會，2023東石海之夏登場！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

東石漁人碼頭今年完成海景戲水遊樂園，每到周末吸引眾多親子戲水、看落日、吃海鮮，今年海之夏結合親子活動「來嘉童樂Trip」，YOYO哥哥姐姐將與超人氣卡通明星現場同歡，還有6米高「企鵝家族」Pingu及5隻超萌小企鵝與親子同樂，超長70米沁涼滑水道和大型海洋跳跳床，就是要讓大人小孩玩到不想回家。

▲▼ 嘉義夏季最Chill的盛會，2023東石海之夏登場！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局表示，「來嘉Sun勢吧」將在8月5、6日下午5點登場，不斷電Live音樂駐唱搭配10家精選餐車量身打造特色料理，放鬆享受東石之夜；「來嘉Chill海嗨」8月12日將邀請連續劇歌姬丁噹及金曲台語歌手翁立友演出，13日由創作才女魏嘉瑩和全方位歌手鼓鼓呂思緯擔當壓軸。

「來嘉好好Buy」由東石商圈觀光發展協會、布袋街區觀光發展協會、特色產業聯盟協會和嚴選伴手禮協會聯合展售，將釋出多重優惠。24日的記者會上業者端出自家的新鮮好料，翁縣長逐一推薦包括巨無霸海鮮肉圓、花枝丸、痛風餐盒、海味甜點和蚵蛋燒等在地好味道，要讓大家邊玩邊吃超放鬆。

另外，最受矚目的「來嘉Fun煙火」將於13日晚間9點施放，比照國慶煙火規格的海上高空煙火長達360秒，將施放1.2萬發最華麗的視覺饗宴。

翁章梁指出，海之夏適合全齡參與，有小朋友喜歡的遊具，年輕朋友最愛的流行歌手，不論老少都喜歡的海鮮美食，還有媲美國慶的壓軸煙火秀，西部濱海最夯的夏日盛典，千萬不可錯過。

文觀局表示，為服務外地遊客來嘉，縣府在嘉義高鐵站新增接駁點，遊客搭高鐵到嘉義就可免費轉乘接駁車到會場；東石及布袋商家也推出各項優惠，遊客只要用手機展示臉書優惠圖卡畫面或出示摺頁即享優惠，活動到8月底止，相關訊息請參閱「東石海之夏」臉書粉絲專頁。

▲▼ 嘉義夏季最Chill的盛會，2023東石海之夏登場！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

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