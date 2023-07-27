金星逆行！4星座「感情恐亮紅燈」　第1名將大起大落

▲4星座在金星逆行獅子座期間，感情會遭遇挑戰。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，某些人在金星逆行獅子座期間（7月22日至9月3日）可能會遭遇感情上的挑戰，出現語意不清讓對方誤解；過於自負忽略對方感受；缺乏浪漫氣氛讓愛情變得乏味等問題，其中獅子座、天蠍座、水瓶座、雙子座4個星座又將在感情方面受到最大波折。

第4名：雙子座

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雙子座是一個聰明而多變的人，但也因此浮躁不定。金星逆行期間，你們可能會對自己和伴侶的感情產生厭倦和無聊，並覺得對方不夠有趣，不夠刺激，甚至有可能阻礙你。此外，你們可能會表現出更多好奇和冒險的傾向，讓對方感到不適和不信任。因此你們需要多專注在自己和對方的感情，學習忠誠、負責、穩定和持久，並珍惜和維護感情。你也需要多關注自己的學習生活，提升知識水平和技能，不要讓自己停滯和退步。

第3名：水瓶座

水瓶座是理性而開放的人，但他們也非常固執且冷漠。金星逆行期間，你可能會對自己和伴侶的感情產生冷淡和疏離，也可能覺得對方不夠理解你，不夠支持你，甚至有可能束縛你，並因此表現出一些逃避和拒絕的態度，讓對方感到困惑和傷心。因此你們需要注意，不要讓自己過於冷靜、客觀、固執甚至倔強。你們需要多感受自己和對方的情感，多表達關心及體貼，與伴侶合作和妥協。此外，也可以多關注自己的社交生活，拓展人際網路，不要讓自己陷入孤立和寂寞。

第2名：天蠍座

天蠍座雖然深情而忠誠，但也相當敏感多疑。金星逆行期間，你們可能會對自己和伴侶的感情產生不安和懷疑，覺得對方不夠愛你和重視你，甚至有可能背叛。此外，你們還會表現出控制和占有的傾向，讓對方時常感到壓力和不自在。你們需要注意不要讓自己陷入負面和悲觀的思維中，也不要讓自己成為嫉妒和猜忌的奴隸；多信任自己和對方，並增進溝通和分享，展現出理解和包容心。你們還需要多關注自己的內在世界，發現自我價值和魅力，不要失去自信和自愛。

第1名：獅子座

獅子座是本次金星逆行的主角，這段期間你們的愛情生活可能會大起大落，你們可能會遭遇一些讓你心動不已的對象，但也可能會發現自己和伴侶之間的矛盾與不協調，讓你心灰意冷。你們需要注意的是，千萬別因一時的衝動就做出後悔的決定，也不要因一時的失落而放棄努力。此外，你們還需保持冷靜和理智，用心聆聽對方的想法和感受，找出問題的根源和解決方案。你也需要多關心自己的心理狀態，適時地放鬆和調節，不要讓壓力和情緒影響你的健康和幸福。

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