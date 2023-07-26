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快訊／杜蘇芮強襲「溪水暴漲」2男女露營受困　警消隔水運糧救援

▲▼快訊／杜蘇芮強襲「溪水暴漲」2男女露營受困　警消隔水運糧救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲一對男女露營要返回時因溪水暴漲而受困。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、鄒鎮宇／台東報導

杜蘇芮挾帶猛烈豪雨，有一名26歲台灣籍女子、28歲英國籍男子25日到台東縣海端鄉栗松溫泉紮營，但26日風雨變大後遇到溪流暴漲無法返回而求救。對此，警消評估流無法渡河，只能先拋繩槍將糧食及保暖物資，等待水勢趨緩後再渡河救援。

警消表示，報案人26日上午8時36分表示，「在栗松溫泉紮營，回程時遇溪流暴漲無法繼續前進，需要協助」，受困民眾係1名女性，同行友人為男性，英國人，2人於7月25日入山在栗松溫泉紮營，回程時遇溪流暴漲無法繼續前進。

對此，消防局出動關山大隊集結山域專責隊消防人員5名前往救援。因受杜蘇芮颱風外圍環流影響，消防人員出勤救援沿途遭受強降雨及山區道路落石影響，救援任務屢次中斷，期間本局指揮中心持續與報案人聯繫，並指導報案人往高處避難等待救援。

消防人員於26日下午2時2分到達現場，因新武呂溪暴漲水勢湍急，消防人員評估流無法渡河，為避免受困民眾失溫及體力不支，消防人員使用拋繩槍將糧食及保暖物資運送至對岸，目前2名受困民眾於溪床對岸就地避難均平安，預計在水勢趨緩後再進行協助渡河救援。

警消呼籲，請民眾於颱風來襲期間，不要進入公告管制區域從事登山、健行、溯溪、戲水等活動，並配合縣府各項預防性管制措施，非必要避免外出，在家進行防颱整備，才能保障自身安全。

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