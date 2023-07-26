一家3死！家暴男破門「連殺老婆、岳父岳母」　抱9月大兒自首

▲ 僧伽蜜多和納齊布爾私奔，卻遭受虐待。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度一對年輕男女疫情期間在臉書上認識，相戀後不顧女方家長反對私奔，生下一個兒子，但女方因遭受丈夫虐待，今年3月帶著兒子回到娘家，沒想到丈夫保釋後找上門來，一口氣殺害老婆和岳父岳母，才帶著兒子到警局投案。

NDTV報導，阿薩姆邦25歲男子納齊布爾（Nazibur Rahman Bora）是一名機械工程師，2020年6月全國因疫情封鎖時，在臉書上認識現年24歲的女子僧伽蜜多（Sanghamitra Ghosh），幾個月後發展成戀人，10月私奔到加爾各答，儘管女方父母強行將她帶回家，但她已在加爾各答的法庭認證下嫁給納齊布爾。

僧伽蜜多的父母隔年指控女兒偷竊，她被拘留一個多月後保釋回到娘家，但去年1月再次和納齊布爾私奔，在清奈住了5個月後，8月搬回加爾各答，當時僧伽蜜多已經懷孕，後來住進納齊布爾家中，11月誕下一子。

但才經過4個月，僧伽蜜多就在今年3月帶著襁褓中的兒子逃回娘家，並報案稱遭受納齊布爾虐待，警方隨後依企圖謀殺罪嫌逮捕納齊布爾。

他28天後獲得保釋，要求見兒子卻被僧伽蜜多家人拒絕，雙方關係持續惡化，沒想到他在24日下午闖進僧伽蜜多家中，砍殺老婆和岳父岳母，接著就帶著9個月大的兒子逃跑，留下3人倒在血泊中的遺體，但不久後向警方自首。

阿薩姆邦警察局長說明，已經立案調查這起涉及謀殺及非法侵入民宅的案件，法醫小組也已介入，正進行進一步調查。