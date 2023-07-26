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全台首座！台鐵花蓮站「禮賓候車室」8／2啟用　百名會員免費體驗

▲▼台鐵花蓮站禮賓後車室8/2啟用。（圖／台鐵）

▲台鐵花蓮站禮賓後車室8/2啟用。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

比照「機場貴賓室」模式，台鐵耗資1800多萬元打造全台首座的花蓮站豪華「禮賓後車室」，8月2日將正式啟用，未來將開放台鐵會員、EMU3000型新自強號商務車廂「騰雲座艙」旅客、特約觀光業者客戶付費使用，台鐵將從會員中抽出100名幸運兒，發送免費體驗券，9月底前可免費入場享用套餐。

台鐵花蓮站豪華「禮賓後車室」融合台灣在地特色，站體係以石材裝修，設置環形吧檯及垂吊式燈管，如置身文青咖啡館。

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候車區內設有休憩沙發、免費充電插座、無線網路、專屬化妝室等設施，打造豪華禮賓候車室，提供旅客候車及鐵道觀光獨特新體驗，首座禮賓候車室將於8月2日於花蓮車站開幕啟用。

▲▼台鐵花蓮站禮賓後車室8/2啟用。（圖／台鐵）

▲台鐵花蓮站禮賓後車室8/2啟用。（圖／台鐵）

花蓮站「禮賓後車室」由知名gonna餐飲團隊提供專屬特色的輕食餐點，啟用後為使用者付費，禮賓室僅接待台鐵會員、騰雲座艙旅客及觀光業者特約客戶入場，入場消費後可免費使用禮賓室設施，餐點價位100多元起跳。

目前台鐵會員約有190多萬人，未來只要加入會員就可進入禮賓後車室消費，且享9折折扣外，騰雲座艙旅客憑票根也可付費使用。除花蓮站外，台鐵在南港站、新烏日站「禮賓後車室」也將陸續完工啟用。

▲▼台鐵花蓮站禮賓後車室8/2啟用。（圖／台鐵）

▲台鐵花蓮站禮賓後車室8/2啟用。（圖／台鐵）

台鐵局表示，為慶祝花蓮禮賓候車室開幕，舉辦了「花蓮禮賓候車室體驗券抽獎活動」，7月31日以前加入台鐵個人會員，均有機會抽中「台鐵禮賓候車室體驗券」，憑券免費體驗禮賓候車室一次，並可兌換免費享用1份420元套餐，餐點包括三明治、披薩等套餐可選擇。

此外，會員使用體驗券時如有其他同行旅客，可在現場加入台鐵會員即可入場，並享受餐點9折優惠。

▲▼台鐵花蓮站禮賓後車室8/2啟用。（圖／台鐵）

▲台鐵花蓮站禮賓後車室8/2啟用。（圖／台鐵）

台鐵說明，該抽獎活動預計8月1日透過電腦公開抽出100名會員，由會員系統發送體驗券，9月30日前都可入場，會員於抽獎次日起，可於台鐵官網會員專區查看中獎名單，並於有效期限內兌換電子券使用，未來會員使用禮賓候車室均有優惠。

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