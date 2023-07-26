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一群台人「狂擠黃線裡」！桃機這幕超氣人　苦主被白眼傻了

▲▼機場一幕讓不少人都有感爆氣。（圖／卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋授權使用）

▲機場一幕讓不少人都有感爆氣。（圖／卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

飛機降落後，不少人總想趕快衝去行李轉盤處。不過，旅日達人卡瓦納就說，每次回台灣領行李時都忍不住生氣，「明明寫著『請在黃線後方等待』，卻始終有一堆人擠在行李轉盤前。」話題引發共鳴，有人也不禁直呼，「真的！每次回台灣一看到這幕，就會整個好心情被打壞！到底為什麼要站在裡面～」

熱愛旅日的卡瓦納在粉專「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」貼出照片，「每次回台灣領行李時都會爆氣，明明寫著『請在黃線後方等待』，卻始終有一堆人擠在行李轉盤前，不曉得是有多急？」而照片中，明顯不只一人站在黃線裡，甚至有民眾就卡在轉盤旁邊。

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不過，他轉念一想，可能這些人只是沒注意到黃線上的字，於是緩和語氣提醒，「擠在轉盤前，其實會妨礙後方人的視線，和別人搬行李的動線。」再者，不是擠得越前面，就能越快拿到行李，「在此呼籲一下，大家盡量在黃線後面等待，才不會影響別人的視線和動線喔！」

貼文一出爆共鳴，大票網友直呼有感，「終於有人說出來了……」、「每次都會遇到，看到都想破口大罵」、「我每次也很氣，覺得這是怎樣？但附近根本都沒人在意的感覺，搞得好像是我脾氣很差一樣」、「我也不懂，擠在黃線內並不會比較快拿到行李好嗎」、「講了還會被白眼，真的很無言。」

甚至有人支援圖片，「前幾天真的是看到很不爽拍下來，沒想到也有人跟我（有）一樣的感覺」，還有部落客坦言曾為此爆氣，「我常在這邊爆氣罵人，總有一天會被打上新聞吧！」也有網友指出，人都擠在轉盤處還有一個風險，「不但妨礙其他旅客拿行李，還很可能被拖下的行李K到」、「我的托運行李很重，我都怕搬下來砸到他們腳，但是他們好像都不擔心。」

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

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