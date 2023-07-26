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電郵傳遭中國駭客入侵　美商務部長仍計劃今夏訪中

▲美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（圖／路透）

▲美國商務部長雷蒙多訪中行程不變。（圖／路透）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

儘管媒體報導美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的電子郵件帳戶遭到中國駭客入侵，雷蒙多今天表示，她仍計劃今年夏天訪問中國。

雷蒙多在華府智庫「威爾遜國際學人中心」（Wilson Center）的一場活動，被問及美中關係時表示：「我的確打算今夏稍後前往，我們仍在敲定日期和計畫。」

她表示：「在高層次上，我們需要在所有可能的地方與中國做生意，需要在所有可能的地方推銷，但是我們也需要在必要的時候自我保護，我在這兩方面都有要擔當的角色。」

雷蒙多在談論「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework）時，活動短暫遭氣候示威人士干擾，他們高呼「我們需要乾淨空氣，不是另一個億萬富豪」。

雷蒙多離開講台，等示威人士離開後，才又繼續談話。

關於中國，雷蒙多表示，美國向那裏銷售消費產品，「沒有國家安全風險」。她指出在所有可能的地方做生意的巨大利益，即使華盛頓必須「對威脅和戰略競爭張大眼睛」。

貿易已日益成為美中這兩個世界最大經濟體的摩擦點，總統拜登的政府限制銷售中國先進晶片，美國的主要盟邦也跟進。

儘管美中關係近年來因貿易與人權等諸多問題劍拔弩張，美國高階官員近幾週相繼訪問中國，希望穩定雙邊關係。

在雷蒙多可能前往前，國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）和氣候特使凱瑞（John Kerry）都已前往訪問，前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）甚至在凱瑞訪中時前往北京。

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