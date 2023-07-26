杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風杜蘇芮颱風蛇行，要北上了！氣象粉專表示，從最新各國電腦數值預測模式可看出，大致分成以北北西方向侵台，跟以西北方向較遠距離通過二派，加拿大模式甚至預測疑似受台灣南端地形影響，轉北北東從台東登陸。而各國最新官方預報則一致，預估颱風從台灣西南方近海北上。



▼最新各國電腦模式模擬。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

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▼最新各國官方預報。（點圖可放大／NCDR）



「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，杜蘇芮還在呂宋島北方近海打轉滯留中，果真如預期的因為地形關係出現「蛇行」，也象徵已經來到高壓末端，高壓已不太給力繼續推著它走，打轉完之後就要北上了；另外，卡在這裡太久環流也會被破壞，總之今天整天都很關鍵。

「觀氣象看天氣」臉書則指出，杜蘇芮過去幾小時因受呂宋島地形的影響，呈現原地打轉，甚至有往西南掉的現象，由於中心更接近陸地，結構有稍被破壞，導致颱風眼被雲層遮蔽。

文中表示，至於颱風打轉後的走向，從最新的各層導引氣流變化，北方的高壓勢力已減弱，偏北導引的分量增加，因此接下來將逐漸轉西北甚至北北西移動。

▼杜蘇芮的颱風眼變模糊了。（圖／氣象局）



「觀氣象看天氣」說，從最新各國電腦數值預測模式可看出，大致分成以北北西方向侵台，跟以西北方向較遠距離通過二派，加拿大模式甚至預測疑似受台灣南端地形影響，轉北北東從台東登陸。

該粉專認為，由於巴士海峽目前海溫相當高，預計中心開始偏北移動遠離陸地後，颱風眼會再顯現，強度仍會維持中颱上限至強颱等級；目前日本氣象廳中心附近風速已給到100kt，相當於強烈颱風等級。

▲▼杜蘇芮最新路徑及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

