　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風杜蘇芮颱風蛇行，要北上了！氣象粉專表示，從最新各國電腦數值預測模式可看出，大致分成以北北西方向侵台，跟以西北方向較遠距離通過二派，加拿大模式甚至預測疑似受台灣南端地形影響，轉北北東從台東登陸。而各國最新官方預報則一致，預估颱風從台灣西南方近海北上。

▼最新各國電腦模式模擬。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

（圖／翻攝typhoon2000）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼最新各國官方預報。（點圖可放大／NCDR）

（圖／NCDR）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，杜蘇芮還在呂宋島北方近海打轉滯留中，果真如預期的因為地形關係出現「蛇行」，也象徵已經來到高壓末端，高壓已不太給力繼續推著它走，打轉完之後就要北上了；另外，卡在這裡太久環流也會被破壞，總之今天整天都很關鍵。

「觀氣象看天氣」臉書則指出，杜蘇芮過去幾小時因受呂宋島地形的影響，呈現原地打轉，甚至有往西南掉的現象，由於中心更接近陸地，結構有稍被破壞，導致颱風眼被雲層遮蔽。

文中表示，至於颱風打轉後的走向，從最新的各層導引氣流變化，北方的高壓勢力已減弱，偏北導引的分量增加，因此接下來將逐漸轉西北甚至北北西移動。

▼杜蘇芮的颱風眼變模糊了。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

「觀氣象看天氣」說，從最新各國電腦數值預測模式可看出，大致分成以北北西方向侵台，跟以西北方向較遠距離通過二派，加拿大模式甚至預測疑似受台灣南端地形影響，轉北北東從台東登陸。

該粉專認為，由於巴士海峽目前海溫相當高，預計中心開始偏北移動遠離陸地後，颱風眼會再顯現，強度仍會維持中颱上限至強颱等級；目前日本氣象廳中心附近風速已給到100kt，相當於強烈颱風等級。

（圖／氣象局）

▲▼杜蘇芮最新路徑及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

ET快訊
杜蘇芮最新風雨預報出爐！　2地達「颱風假」標準
杜蘇芮還沒走　第6號颱風「卡努」最快明生成
杜蘇芮進逼！台鐵南迴線今17時後停駛　退費規定出爐
杜蘇芮加速北上！　「影響較大」路徑曝
快訊／高雄男8樓墜落　大樓中庭慘死
快訊／蔡英文最新狀況曝　抱病視導漢光演習
哥國情侶騎車「轉頭接吻」摔車！　手機自拍錄下死亡車禍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

杜蘇芮最新風雨預報出爐！豪雨轟2地達「颱風假」標準

杜蘇芮來襲交通異動懶人包！台鐵南迴線17時後停駛　國內42航班取消

杜蘇芮進逼！台鐵南迴線今17時後停駛　退費規定出爐

補108課綱不足　台科大開19門銜接課程助新生打底

7歲童眼睛紅腫險失明！視力只剩0.2　醫：急性鼻竇炎惹禍

杜蘇芮加速北上！今走向很關鍵　影響較大路徑曝

杜蘇芮「暴風圈下午將觸陸」籠罩東南部陸地！半個台灣雨多紫爆

颱風逼近！國內線今取消42架次、澳門航班明改時　航空異動一次看

LIVE／杜蘇芮進逼「陸警範圍擴大」　氣象局最新說明

快訊／颱風雨彈開轟！10縣市「豪大雨特報」警戒範圍曝

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

杜蘇芮颱風可能升級強颱　最快今14：30陸警！

杜蘇芮最新風雨預報出爐！豪雨轟2地達「颱風假」標準

杜蘇芮來襲交通異動懶人包！台鐵南迴線17時後停駛　國內42航班取消

杜蘇芮進逼！台鐵南迴線今17時後停駛　退費規定出爐

補108課綱不足　台科大開19門銜接課程助新生打底

7歲童眼睛紅腫險失明！視力只剩0.2　醫：急性鼻竇炎惹禍

杜蘇芮加速北上！今走向很關鍵　影響較大路徑曝

杜蘇芮「暴風圈下午將觸陸」籠罩東南部陸地！半個台灣雨多紫爆

颱風逼近！國內線今取消42架次、澳門航班明改時　航空異動一次看

LIVE／杜蘇芮進逼「陸警範圍擴大」　氣象局最新說明

快訊／颱風雨彈開轟！10縣市「豪大雨特報」警戒範圍曝

《海賊無雙4》睽違三年再有DLC　五檔魯夫9月參戰

NASA與國際太空站「一度失聯」　控制中心停電通訊中斷

雜糧基金會前執行長涉虛報公帑　黃國昌疑：陳建仁要繼續包庇嗎？

嘉南大圳又見浮屍！1男漂水上不動　地方居民曝傳聞：抓交替

三星摺疊機 Z Fold5厚度變薄！全系列價格曝光　平板新品意外降價

花蓮童話風「鷺鷥咖啡」8月底起暫停營業　雪雲城堡民宿開到年底

杜蘇芮最新風雨預報出爐！豪雨轟2地達「颱風假」標準

AI飆股漲勢稍歇！技嘉跌半根　華碩相對強勢

一日約會9行程「對象是本命」也行嗎？　韓網熱議：讓我喝杯提神飲料

大谷翔平選2保送秀快腿跑本季第12盜！天使10局7比6勝老虎

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

生活熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰

杜蘇芮恐變強颱！半個台灣強風雨

LIVE／杜蘇芮下午觸陸　氣象局最新說明

杜蘇芮陸警估再擴大縣市曝　專家6重點提醒

國道遇上史上最貴貨櫃屋　超狂價格曝

杜蘇芮加速北上！今走向很關鍵　影響較大路徑曝

杜蘇芮走得搖擺！今晚暴風圈籠罩　風雨最大地區曝

天使婆婆「安排明年全家出國」　媳尷尬：打算離婚

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

更多熱門

相關新聞

颱風暴風圈下午觸陸！半個台灣雨多紫爆

颱風暴風圈下午觸陸！半個台灣雨多紫爆

中度颱風杜蘇芮過去三小時在呂宋島北部近海打轉，今日將北上逼近台灣，預計今日下午暴風圈將接觸到恆春半島的陸地，暴風圈會籠罩東南部陸地及台灣附近海域，台東、恆春半島雨勢越晚越猛烈，目前東半部已有明顯降雨，且入夜後仍會持續甚至轉大。

颱風逼近！國內線今取消42架次、澳門航班明改時　航空異動一次看

颱風逼近！國內線今取消42架次、澳門航班明改時　航空異動一次看

颱風雨彈開轟！10縣市豪大雨特報

颱風雨彈開轟！10縣市豪大雨特報

杜蘇芮走得搖擺！今晚暴風圈籠罩　風雨最大地區曝

杜蘇芮走得搖擺！今晚暴風圈籠罩　風雨最大地區曝

杜蘇芮陸警估再擴大縣市曝　專家6重點提醒

杜蘇芮陸警估再擴大縣市曝　專家6重點提醒

關鍵字：

氣象氣象雲颱風台灣颱風論壇

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

快訊／7-11開出4張千萬發票！

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰

SpeXial前成員遭毆濺血「大奶妹下跪哭求饒」

季芹爆肥9公斤「穿泳衣像灌香腸」　曬全身照網嚇：比王仁甫還大隻

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

華航副機師遭槓片重擊頭部　男大生闖禍判賠141萬

杜蘇芮恐變強颱！半個台灣強風雨

軍公教總統大選改挺他　最新民調跌破眼鏡

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面