生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／15縣市低溫特報！明晨急凍跌破10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

中央氣象署今（4日）上午10時38分針對15縣市發布低溫特報，因輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，明（5日）晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意；低溫區域【黃色燈號（寒冷）】新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣等15縣市，預計影響時間將持續到5日上午10時。

氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：
新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣▲低溫特報

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

氣象雲天氣氣象降溫低溫低溫特報

