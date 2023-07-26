杜蘇芮走得搖擺！今晚暴風圈壟罩　風雨最大地區曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，從觀測資料來看，中度颱風杜蘇芮受到呂宋島地形的影響，走得有些搖搖擺擺，預估今天（26日）晚間包括恆春半島、台東以及高屏一帶的陸地，應該都已經陸續進入暴風圈內；周四一整天颱風影響最明顯時間，風雨最大區域包括花東地區、恆春半島、南高屏還有外島的澎湖、金門。

吳聖宇在臉書說，預估今天白天開始，颱風中心會逐漸轉向西北移動，大方向是趨向台灣海峽南部，也就是台灣西南方海面，也就是說今天颱風會離台灣越來越近，暴風圈也將由南往北逐漸涵蓋南台灣。

▼杜蘇芮仍維持中颱上限強度。（圖／翻攝日本氣象廳）



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吳聖宇指出，預估到今晚包括恆春半島、台東以及高屏一帶的陸地，應該都已經陸續進入暴風圈內，對台灣影響的程度將會逐漸加大；周四一整天颱風將一路朝西北方向移動，繼續進入台灣海峽南部往大陸福建沿岸靠近，中心將會經過台灣西南方海域，預估最接近台灣西南沿岸的時間，將會落在周四傍晚一直到午夜前這段期間，颱風中心離沿岸陸地應該還有超過100公里以上的距離。

吳聖宇提到，周四午夜過後到周五清晨，颱風中心會逐漸靠近福建沿岸，預估周五上午前應該就會在金門西南方的沿海登陸，這時候颱風暴風圈可望逐漸脫離台灣陸地，本島的陸上颱風警報有機會在周五上午解除；至於外島的陸上颱風警報以及台灣周圍的海上颱風警報，則可能要等到周五下半天才有機會解除。

吳聖宇分析，依照上述的變化來看，今天迎風面的花東地區、恆春半島以及南高屏地區的風雨會逐漸加大，尤其是下半天之後到晚間，隨著暴風圈開始進入陸地，風雨的狀況會更趨於明顯。

▲▼東半部已有明顯降雨。（圖／氣象局）



吳聖宇表示，東北部的宜蘭到北部的大台北、桃園一帶雖然在颱風外圍，但是因為偏東風的影響也會有一陣一陣的風雨出現，中部的深山區降雨也將隨時間而陸續累積；至於新竹以南到台南以北的西半部平地區域，因受山脈屏障作用，風雨狀況還不會很明顯出現，甚至反而要留意背風沉降作用而出現的局部高溫現象，預報資料來看有機會出現36-38度高溫的情況，迎風跟背風的天氣差異會相當明顯。

吳聖宇指出，周四一整天還是颱風影響最明顯的時間，雖然颱風中心附近最強的風雨區域看來不會直接進入陸地，但是風雨最大的區域包括花東地區、恆春半島、南高屏還有外島的澎湖、金門等地，還是要留意強風豪雨出現的狀況，山區的降雨有機會達到大豪雨或以上的等級，花東、恆春半島、南高屏沿海以及澎湖、金門等地有機會出現10-12級或以上的強陣風。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳聖宇說，宜蘭、大台北到桃竹一帶則是有一陣一陣的風雨持續發生，山區雨量也可能達到大雨或豪雨等級，陣風有機會來到8-10級左右；苗栗以南到嘉義以北地區因為地形屏障的關係，受影響相對較小，山區有機會出現大雨等級降雨，風力較弱，沿海才會有較強的陣風出現機會。

吳聖宇提到，周五颱風就要遠離，颱風警報也陸續解除，台灣本島各地風雨將會逐漸趨於緩和，但是受到颱風尾偏南風的影響，整體水氣仍多，南部、東南部以及恆春半島等地持續要留意較大雨勢出現的情況，沿海仍會有較強陣風；至於外島的澎湖、金門等地的風雨會維持比較久的時間，尤其颱風中心可能靠近的金門地區要特別注意強風豪雨，預估要等到下午或傍晚之後颱風更深入福建陸地，風雨才會逐漸減小下來。

▲▼杜蘇芮最新路徑及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

