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杜蘇芮來襲「交通異動懶人包」！國內42航班取消　台鐵午前正常行駛

▲▼台東富岡交通碼頭往返綠島及蘭嶼的船班至6月28日全部停航。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲離島船班受颱風影響停航。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

杜蘇芮颱風逼近，氣象局今(26日)持續發布陸上警報，受到颱風影響，部分公路段不排除封閉，國內航班、離島船隻多有取消，而台鐵列車午後將視風雨調整，《東森新媒體ETtoday》整理交通異動懶人包供讀者參考。

公路

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公路總局表示，杜蘇芮颱風來襲，東部和南部恐出現大豪雨，台20線南橫公路向陽~利稻路段預警封閉至周五(28日)上午7時止；另外，台11甲線光復~豐濱、台29線那瑪夏~五里埔、台20線勤和至復興、台20臨105線梅山口~向陽等4公路將視風雨情況，今(26日)不排除預警性封路。

航運

交通部航港局天然災害應變小組指出，預估今(7月26日) 共有18航線(國內14航線、兩岸4航線)，計127航次停航(國內109航次、兩岸18航次)：

(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)
(2)台北-馬祖：全部停航(1航次)
(3)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)
(4)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)
(5)南竿-莒光：部分停航(開航4航次、停航2航次)
(6)南竿-北竿：部分停航(開航20航次、停航2航次)
(7)南竿-東引：全部停航(1航次)
(8)金門-泉州：全部停航(2航次)
(9)金門-五通：全部停航(12航次)
(10)水頭-九宮：下午停航(4航次)
(11)高雄-馬公：全部停航(1航次)
(12)布袋-馬公：全部停航(4航次)
(13)將軍-東吉：全部停航(2航次)
(14)東港-小琉球：全部停航(50航次)
(15)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)
(16)富岡-綠島：全部停航(12航次)
(17)富岡-蘭嶼：全部停航(8航次)
(18)後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)
3.海運已加開航班資訊：無。

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲台鐵今中午前正常行駛。（圖／台鐵）

台鐵

台鐵今(26日)中午前全線各級列車正常行駛，上午9時宣布下午列車行駛情形。

根據台鐵規定，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。使用信用卡購票旅客，未攜帶原購票信用卡可由車站主管於票面簽證退現金。

高鐵

台灣高鐵今(26日)全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。不過為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

根據高鐵規定，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

高鐵也呼籲，鄰近高鐵沿線之民眾務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品一旦遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，不但恐損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，更有觸法之虞。

航空

民航局表示，今(26日)國內線航班包括立榮航空、華信航空、德安航空等，將有42架次取消。

華信航空
取消台北-台東AE393、AE395、AE394、AE396，台中-花蓮AE731、AE732，以及高雄-花蓮AE7931、AE7932，高雄-澎湖AE347、AE349、AE351、AE348、AE350、AE352，高雄-金門AE309、AE310等共16架次。

立榮航空
取消台北-台東B7-8725、8727、8726、8728等4架次。

德安航空
東線取消蘭嶼16架次、綠島6架次，總計取消22架次；西線七美、望安將視天候狀況而定。

▲松山機場,登機報到,櫃檯辦理登機,領機票,kiosk自助服務機,自助登機。（圖／記者謝婷婷攝）

▲國內線部分航班受颱風影響而取消。（資料照／記者謝婷婷攝）

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