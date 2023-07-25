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六軍團2士官遭炸斷手！監視器拍下「剛放迫砲彈就爆炸」　血濺滿地

記者郭世賢、閔文昱／基隆報導

基隆陸軍六軍團三支部祥豐營區彈藥庫24日傳出迫擊砲爆炸事件，造成9人受傷，其中2人手部慘遭炸斷。基隆地檢署當天已至現場勘驗、採證，並帶回數袋迫砲彈殘骸，根據營區監視器拍下畫面研判，當時2名重傷士官將迫砲彈從彈藥庫搬出，不料才剛放置在地面就發生爆炸，目前爆炸原因等細節還待進一步調查。

現場畫面拍下，彈藥庫前地上擺滿120迫擊砲的砲彈，而一名軍人大字形倒臥在地，左手小臂已遭炸斷，地面上血跡斑斑，場面相當駭人。在爆炸後警消救護員進入營區搶救，一旁阿兵哥為安全起見也穿起防爆服，現場還有2名軍人在牆角的掩護下朝著彈藥庫前滿地的迫擊砲射水降溫。

▲▼ 祥豐營區彈藥庫爆炸2人手遭炸斷 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲祥豐營區彈藥庫傳出迫擊砲爆炸，一旁有2名官兵在牆角掩護下朝著迫擊砲射水降溫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

此事故造成現場9名阿兵哥遭炸傷，其中有2人手被炸斷、滿身是血，傷勢相當嚴重，分別送往長庚、基隆三軍搶救；另外7人則受到輕傷，送往長庚治療。

▲▼ 祥豐營區彈藥庫爆炸2人手遭炸斷 。（圖／記者郭世賢翻攝）

事發過後，基隆地檢署主任檢察官24日晚間也指揮刑事局鑑識人員到場進行採證，將爆炸的迫砲彈部分殘骸裝回數十袋。經勘驗現場監視器畫面發現，2名重傷士官當時正將120迫砲彈從彈藥庫搬出，不料才剛放置在彈藥庫外的地上，迫砲彈的底火就突然爆炸，所幸砲彈內的高爆炸藥未引爆，否則後果恐怕會更加嚴重。

目前檢警已將爆炸迫擊砲彈部分殘骸帶回檢驗，並查扣營區相關監視器畫面，以釐清意外詳細發生原因。

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