祥豐營區迫砲爆炸釀9傷！2士官斷手　三總曝最新傷況

▲祥豐營區彈藥庫昨傳出爆炸，2名士官左手遭炸斷 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

文／中央社

陸軍第六軍團基隆彈藥分庫爆炸事件，造成9人受傷，在當地就近緊急處理後，全數轉至內湖三軍總醫院進行後續治療，三總表示，重傷患者狀況穩定，但功能重建有一段過程要走。

國軍漢光39號實兵演習昨天舉行，六軍團下午表示，三支部北彈庫基隆分庫（祥豐營區）在執行彈藥技術檢查作業時，120迫砲不明原因爆炸，造成9人送醫、2人傷勢較重。總統蔡英文今天上午9時30分至內湖三軍總醫院，探視陸軍第六軍團轄屬基隆彈藥分庫傷者及向家屬致意。

三總醫療副院長蔡宜廷，也是這次基隆受傷官兵醫療小組負責人接受媒體聯訪時說明，針對爆炸事件造成的9名傷患，三總成立專責醫療團隊，希望給予傷患最好照顧，其中2人傷勢較嚴重，經過初步處理，狀況穩定；7名傷勢輕微者，住院觀察，目前沒有太大問題。

長庚醫院今天上午也透過文字回應，爆炸事件送至基隆長庚的6名病患，其中5名輕傷患者緊急處置已於昨天晚間轉至三總；另1名重傷病患，緊急搶救及後續手術治療，加護病房觀察狀態穩定，依軍方作業規定，今天上午8時轉至三總。

蔡宜廷表示，因為爆炸發生地在基隆，需要就近處理嚴重傷勢，讓生命跡象穩定，才可以後送，進一步完成更長遠醫療照顧，其中1名傷勢較為嚴重的傷患，今天剛從基隆長庚醫院轉院至內湖三軍總醫院。

針對2名士官傷勢嚴重，手部幾乎被炸爛。蔡宜廷說，傷勢較嚴重傷患手部有組織缺失，即使傷口處理後，還是有部分組織遺失，存活沒問題，但肢體的損害、功能重建與復健有一段醫療過程要走。