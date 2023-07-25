「8億貪官」周江勇一審判決出爐　遭判死緩2年

▲浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇。（圖／翻攝自央視）



記者林彥臣／綜合報導

安徽省滁州市「中級人民法院」25日公開宣判，浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇受賄一案，對被告人周江勇以受賄罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對周江勇受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

根據《央視》報導，周江勇從2001年擔任浙江省鄞縣人民政府副縣長開始，直到2021年任職浙江省委常委、杭州市委書記等職務期間，利用職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在工程建設、項目承攬、土地獲取、案件處理等事項上提供幫助，直接或者通過其親屬非法收受財物共計人民幣1.82億餘元（約新台幣8億）。

滁州市中級人民法院認為，被告人周江勇的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，依法應從嚴懲處，鑑於周江勇到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節。

大陸判處死緩，意即緩刑期間表現良好，可以獲得減刑，通常是緩刑期間與警方密切合作，提供有用情報幫助破案，將可取消死刑，改為終身監禁。