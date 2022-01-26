任內力挺阿里！杭州前書記周江勇被雙開　涉「支持資本無序擴張」

▲周江勇被雙開。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇去年「落馬」，遭中紀委「雙開」（開除公職、黨籍），移交司法。中紀委26日公布其五罪狀，除了夥同親屬非法收受巨額財物，搞家族式腐敗，還罕見痛斥「與資本勾連，支持資本無序擴張」。

中紀委反腐專題片《零容忍》最近披露周江勇利用職權，協助胞弟周健勇的科技公司，先後取得寧波、溫州等地鐵移動支付項目，並得到「一些企業」高價入股，周江勇則為這些企業在獲取低價土地、優惠政策等方面提供幫助，影片直指「利益輸送背後的實質是權力與資本的交易」。去年8月，北京《鳳鳳周刊》曾報導，周健勇的公司和螞蟻科技集團有商業合作。

中紀委宣布對周江勇嚴重違紀違法問題的審查結果，公布其五宗罪，包括：

喪失理想信念，背離「兩個維護」，政治意識淡漠，對黨中央決策部署陽奉陰違，與資本勾連，支持資本無序擴張，搞迷信活動，處心積慮對抗組織審查；

無視中央八項規定精神，工作中搞形式主義，違規配備警衛人員、公務用車，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮品禮金；

組織原則缺失，應私營企業主請托違規選拔任用幹部，不按規定報告個人有關事項；

違規干預插手市場經濟、執法司法活動；

毫無紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利爲他人在工程承攬、土地轉讓、稅收返還等方面謀利，夥同親屬非法收受巨額財物，搞家族式腐敗。

中紀委痛斥，周江勇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。