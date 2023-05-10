「全大運」閉幕　台灣體育運動大學以207面獎牌領先群雄

▲臺體大校長許光麃(右)自中原大學校長李英明(左)及體育署主秘呂宏進(中)手中接下會旗。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

112年全國大專校院運動會由中原大學承辦，全國146所大專校院、逾萬名選手經過激烈競技，10日舉行閉幕。本屆共創下10項(11人次)破全國、30項(36人次)破大會、以及2項(2人次)創大會紀錄佳績！在教育部體育署主任秘書呂宏進見證下，中原大學校長李英明將全大運會旗，交接給明年承辦全大運的國立臺灣體育運動大學校長許光麃。

▲112年全大運執委會主委-中原大學校長李英明於閉幕致詞。（圖／中原大學提供）

112年全大運閉幕典禮並頒發各競賽種類總錦標。根據全大運官網，今年全大運總共發出530面金牌、496面銀牌、以及615面銅牌（總計1641面獎牌）；國立台灣體育運動大學在總獎牌數、金牌數、銀牌數及銅牌數均傲視群雄，是本屆賽事的最大贏家。

▲全大運田徑賽事於中原大學實英運動場舉行，國體大李立軍(黃衣)於公開組5000公尺奪金。（圖／中原大學提供）

在金牌部分，國立台灣體育運動大學拿下最多的78面金牌、台北市立大學以71面金牌居次、排名第三的則是獲得54面金牌的國立體育大學；在總獎牌部分，國立台灣體育運動大學以207面獎牌領先群雄，台北市立大學的195面獎牌居次，在獎牌榜上排名第三的則是拿下143面獎牌的國立體育大學。

▲全大運閉幕典禮精彩演出。（圖／中原大學提供）

本屆全大運賽事自4月28日展開，5月6日開幕、5月10日閉幕，競賽場館包括桃園地區的中原大學和鄰近學校場館，以及新北市修德國小體育館、新竹縣游泳館、台中市立自由車場和南投縣日月潭月牙灣等。