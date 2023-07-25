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你敢應徵嗎？每天8小時與蟲為伍　「養蟲臨時工」月領3萬起

▲亞洲蔬菜中心徵「養蟲室臨時工」，每天工作8小時與蟲為伍。（圖／亞蔬中心提供）

▲亞洲蔬菜中心徵「養蟲室臨時工」，每天工作8小時與蟲為伍。（圖／亞蔬中心提供）

記者楊惠琪／台北報導

正值畢業求職潮，總部設在台南市善化區的國際非營利組織「亞洲蔬菜中心」，最近在臉書粉專開出職缺「養蟲室臨時工」，主要工作內容就是養蟲，並協助田間蟲害調查，每天工作必須接觸大量的薊馬、番茄夜蛾、豆莢螟等蔬果害蟲，引起討論話題，有網友就驚呼：「養蟲工作門檻好高！」

亞蔬中心昆蟲組研究助理林梅瑛接受《ETtoday新聞雲》採訪指出，「養蟲室臨時工」主要是協助亞蔬中心進行蟲害管理、害蟲防治工作，「要防治一定要先養蟲、瞭解蟲的習性，所謂知己知彼的概念」，因此工作內容包括飼養實驗所需昆蟲、繁殖並照顧宿主植物、協助田間及實驗室進行蟲害調查、維持養蟲室環境清潔等，每天的工作就是「與蟲為伍」。

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▲亞洲蔬菜中心徵「養蟲室臨時工」，每天工作8小時與蟲為伍。（圖／亞蔬中心提供）

▲亞洲蔬菜中心徵「養蟲室臨時工」，每天工作8小時與蟲為伍。（圖／亞蔬中心提供）

林梅瑛說，因為此職缺是計畫導向，工作時間約1年，徵才條件只要高中以上學歷、不怕蟲、有興趣即可，最好能說一點英文，因為亞蔬有許多外籍專家和研究人員；工作待遇以基本時薪計算，日薪1408元，月領3萬元起，很適合想要多接觸外語，與各國籍人士交流的求職者，即日起至8月20日受理應徵。但她也坦言，此職缺不太好找人，因為要克服「蟲蟲恐懼症」。

「亞洲蔬菜研究發展中心」於1971年5月由台灣、美國、日本、韓國、泰國、越南及菲律賓7國政府及「亞洲開發銀行」（ADB）共同設立的國際農業研究機構，總部設在台南市善化區，設立宗旨是促進高營養價值蔬菜的生產與消費，以消弭開發中國家的貧窮與營養不良問題。目前在台南總部有兩百多位員工，其中一成是外籍專家，包括美國、荷蘭、奧地利、日本、韓國等國家。

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