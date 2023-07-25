估4年來影響最劇！杜蘇芮下波警戒區「台南高雄」　暴風圈明觸陸

▲氣象局持續針對杜蘇芮發布陸上警報， 下午17:30最新位置及警戒範圍出爐。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮被總統蔡英文稱為「可能是4年來影響台灣最大颱風」，氣象局預估今晚有機會升級強颱，陸警警戒除屏東、恆春，再擴大納入台東，料晚間到深夜警戒範圍將再增加高雄、台南；明天(26日)暴風圈估上午11點將觸陸，碰觸恆春半島，明天東部、恆春半島風強雨大，周四(27日)除東部外，南部雨勢也會加劇。

中央氣象局技正羅雅尹表示，杜蘇芮颱風位鵝鑾鼻東南方450公里海面，朝呂宋島北方海面前進，明天(26日)通過巴士海峽，周四(27日)進入台灣西南部海面北上，進入中國大陸，陸上警戒區除恆春半島和屏東外，新增台東地區。

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杜蘇芮今傍晚速度也減慢，以每小時13公里速度轉10公里速度前進，羅雅尹分析，杜蘇芮在呂宋島北方海面移動過程中，往北轉折加上呂宋島地形影響，速度變慢，但通過後移動速度將回到十多公里時速前進，依當時導引氣流而定。

氣象局今下午17時30分陸警也擴大警戒範圍，除屏東、恆春半島外，再新增台東，羅雅尹表示，杜蘇芮陸警預估今天晚上或深夜警戒範圍可能再擴大，高雄甚至台南可能納入警戒範圍；杜蘇芮暴風圈明天上午將碰觸恆春半島。

▲▼杜蘇芮颱風將帶來劇烈降雨。（圖／氣象局）

明天起東部和恆春半島風雨率先加劇，周四除東部雨勢持續明顯外，南部雨勢也將更顯著，東部、東南部及南部山區嚴防大豪雨，皆是杜蘇芮颱風降雨熱點。

根據氣象局最新風雨預報，7月25日0時至7月28日24時，花蓮縣山區、台東縣山區總雨量將高達700-1000毫米；高雄市山區、屏東縣山區總雨量預測達400-700毫米；宜蘭縣山區總雨量預測也達300-500毫米。平地部分，花蓮縣、台東縣累積總雨量預測可達400-700毫米。

今(25日)晚至明(26日)天蘭嶼、綠島將有10至11級強陣風，新竹以北、東南部、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風，新竹以北地區及馬祖亦有較強陣風。

▼杜蘇芮颱風將帶來強陣風。（圖／氣象局）