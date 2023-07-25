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社會 社會焦點 保障人權

「母在住院」不配合消毒還告里長　台中市府將開罰6到30萬

▲「稱母就醫」台中男不配合登革熱鎖門跑出去還告里長破門　市府怒開罰6到30萬。（圖／台中市政府提供）

▲「稱母就醫」台中男不配合登革熱鎖門跑出去還告里長破門，市府怒開罰6到30萬。（示意圖／市府提供）

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市目前已經有2例本土確診登革熱個案，衛生局22日再接獲醫院通報，一名60歲男性，採檢NS1快篩陽性，衛生單位隨即疫調，並通知區公所開設區級防治中心、並進行噴藥防治，卻傳出一名男子不配合噴藥，里長帶隊上門時仍然鎖門離開，里長不得不找鎖匠破門完成噴藥。但衛生局表示，男子行為已經違法，將依法開罰6到30萬元。

據悉，23日進行清消當天，里長帶著工作人員上門，該名男子疑似趕著外出，向里長揮手示意拒絕，就逕自出門，里長只好請來鎖匠開門入內噴藥，事後男子認為此舉已構成侵入住宅，憤而告上警局。

該名60多歲男子供稱，因母親就醫，當時要帶東西去給住院的媽媽，看見里長會同衛生局人員要去噴藥，但他趕著出門，便拒絕。傍晚回到家後，發現住家遭入侵，屋內都是溼答答的噴藥痕跡，認為里長趁無人在家時擅闖，是強盜行徑，憤而提告。

對於男子作法，衛生局也態度強硬表明，全力支持捍衛里長，強調此案已經開設區級防治中心，完成法定公告及防治前通知程序，執行防治工作過程中，如遇不在戶須開鎖入內防治時，皆依規定由市府相關單位偕同轄區員警全程錄影存，也呼籲為避免台中市本土登革熱疫情擴大風險，共同守護家園及家人健康，仍請民眾依法配合本府防治措施。

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