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社會 社會焦點 保障人權

找人假扮服務生「騙地震」捉姦夫　女士官要賠1萬元

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓女士官懷疑丈夫外遇，於是找來翁姓、鄭姓徵信社人員，在2022年3月20日凌晨1時許前往丈夫入住的旅館捉姦，還假扮成服務生謊稱發生地震要檢查線路，成功誆騙丈夫開門。高雄地院法官審理後，依無故侵入他人住宅罪各判處3人拘役15日，皆可易科罰金，其中楊女緩刑2年，但要向公庫支付1萬元。

▲▼飯店,住宿,房間,開門。（圖／CFP）

▲楊女找來徵信社人員假扮成旅館服務生，誘騙丈夫開門。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，楊女因為懷疑丈夫外遇，委託翁姓、鄭姓徵信社人員進行調查，並在2022年3月20日凌晨1時50分左右前往丈夫投宿的旅館捉姦，當時是由其中一名徵信社人員假扮成旅館服務生敲門，謊稱因為發生地震需要進房檢查線路，成功誆騙丈夫開門，一行人隨即拿著攝影器材闖進房內拍攝。

翁男和鄭男到案後均坦承不諱。僅楊女否認犯行，她強調，確實是自己委託徵信社調查，因為2022年1月間丈夫一直逼她簽離婚協議書並搬家，事發當日丈夫並沒有說不能進去旅館房間，「我是他的配偶，我要捍衛我的配偶權」。

高雄地院法官認為，該旅館房間是由楊女的丈夫承租，他才是住屋權人，楊女等3人自然不能未經同意就擅自進入；再者，楊女因為懷疑丈夫外遇，為了反制想要蒐證捉姦，依照社會常情，她也不可能事先徵得丈夫同意後才進入房間，所以才會請徵信社人員以詐術誘騙丈夫開門。

最終，法官依無故侵入他人住宅罪各判處楊女、翁男、鄭男拘役15日，皆可易科罰金；另外，考量到楊女是因為婚姻失和，為了蒐證才會一時失慮觸法，夫妻間並無重大仇隙，相信她經過此事已知警惕，因此予以宣告緩刑2年，並要向公庫支付1萬元、接受2場法治教育課程，全案仍可上訴。

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