女駕駛「手機給姊開擴音通話」　撞死超速騎士要關1年

記者黃翊婷／綜合報導

高雄女子阿鳳（化名）2022年7月間開車載姊姊外出，行經翠華路與美術北三路的路口時，與一名超速的機車騎士發生碰撞，導致對方傷重死亡；阿鳳坦承，當時的確正在使用手機講電話，但她知道開車不能滑手機，所以是請姊姊拿著並開啟擴音。高雄地院法官審理後，認為沒有證據證明阿鳳當時是「以手持方式使用手機通話」，加上騎士也有過失，最終依過失致人於死罪判處阿鳳有期徒刑1年。

▲阿鳳請姊姊幫忙拿手機並開啟擴音，卻在講電話時發生車禍。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳2022年7月7日下午1時許開車沿著高雄市鼓山區翠華路由北往南行駛，行經翠華路與美術北三路的路口時，疏於注意直行車的行進狀況，貿然左轉，結果與一名超速的機車騎士發生碰撞，騎士當場人車倒地，送醫急救仍因外傷合併顱骨骨折及氣腦、雙側氣血胸、腹內出血、肢體多處骨折等傷勢，於同日下午3時許宣告不治。

檢方起訴認為，阿鳳在案發當時因為專心在打電話，才會沒有注意到車前狀況以及迎面而來的騎士，顯然有過失。阿鳳則表示，當時她的確在講電話，但沒有拿著手機，「我知道開車是不能滑手機的，和我去的是我的姊姊，是她拿手機的，我當下是用擴音的。」

高雄地院法官認為，依據現有的證據看來，確實無法證明阿鳳當時是否「以手持方式使用手機通話」，進而導致車禍發生；此外，這起案件中騎士也因為疏於注意道路限速，貿然超速行駛，等到發現有車駛來，已經來不及閃避，顯然也有過失。

法官接著表示，阿鳳因為上述過失駕駛行為發生車禍，造成騎士死亡，行為實屬不該，但考量到她犯後坦承犯行，態度尚可，只是因為與死者家屬對於賠償金額認知差距過大，所以至今未能成立調解，並非沒有賠償意願，因此依過失致人於死罪判處有期徒刑1年，全案仍可上訴。