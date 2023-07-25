直擊敦煌駱駝大軍「下班潮」！排排站等紅燈　負責人親揭罷工疑雲

記者蔡儀潔／甘肅報導

騎駱駝漫步沙漠，是甘肅敦煌鳴沙山月牙泉最知名的旅遊項目，近期則因疑似「駱駝罷工」引發熱議。《東森新媒體ETtoday》記者近日前往現場直擊，發現騎駱駝項目已恢復正常運作，景區副總經理王有霞受訪表示，1500頭駱駝「輪班制」上下班，「我們人都沒有問題，駱駝怎麼會被累死呢？」

▲大批遊客攀爬沙丘打卡拍照 。（圖／記者蔡儀潔攝）

位於大陸西北的敦煌市約9時太陽才落日，傍晚時光炙熱的暑氣消退，是遊玩鳴沙山月牙泉的熱門時段。記者23日週日晚間8時進入景區，走在連片的沙漠旁，看著換上豔麗大漠服飾的年輕女遊客、小朋友們，頗有穿越古絲綢路之感。

▲沙漠中的駱駝大軍 。（圖／記者蔡儀潔攝）

除觀賞月牙泉、爬沙丘外，鳴沙山月牙泉景區還設置了直升機體驗、滑沙等項目，其中「騎駱駝」最受歡迎，費用為每次100元人民幣，折合新台幣約430元。

據王有霞介紹，進入7月暑期旅遊旺季後，入園遊客出現「井噴式」增長，每日接待量約3萬人，比起2019年疫情前增長約30%。

▲遊客騎駱駝經過紅綠燈 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者現場也發現，景區內可謂是人山人海，攀爬鳴沙山的遊客佈滿大半沙丘；路口還設置了「駱駝+行人」紅綠燈，維持接駁車、遊客、駱駝三方安全。晚間9時閉園時間已到，駱駝大軍由駝民牽著，整齊穿過路口「準備下班」，遊客們則新奇地拿出手機紀錄。

▲駱駝排隊過紅綠燈 。（圖／記者蔡儀潔攝）

不過，近日傳出景區駱駝疑似「集體罷工」，外界擔憂高溫天氣下，駱駝是否超負荷工作而體力不支。對此，王有霞指出，目前景區有約1500頭駱駝，且均已經過馴化和篩選，按照「輪班制」分為700多個號碼，每個號碼由2頭駱駝輪流工作。

王有霞接著說，每日騎駱駝高峰期分別為早上7時至10時和下午5時至8時半，每串駱駝都有專人牽著行走，「我們人都沒有問題，大家想一想，駱駝怎麼會被累死呢？」

▲王有霞在接受訪問。（圖／記者蔡儀潔攝）

為保證景區安全運行，王有霞稱，7月18日至19日下午進行停業，針對遊客反映的駱駝氣味大、塵土飛揚等問題進行整改。

當天來遊玩的旅客們也關注到引發熱議的駱駝事件，其中一名來自江蘇的國小生表示，駱駝從早到晚被騎「感覺很辛苦」，希望遊客少騎一點。但也有民眾認為，騎駱駝項目帶動了當地人收入，針對暴露的問題應加以規範，而不是矯枉過正。

據悉，鳴沙山月牙泉景區位於甘肅敦煌市，古往今來一直以「山泉共處，沙水共生」沙漠奇觀聞名於世。鳴沙山在天氣晴朗時能發出像「絲竹管弦」的聲音，屬於敦煌八景之一的「沙嶺晴鳴」。