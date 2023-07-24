黑人撤回民事訴訟…律師「22天前預言成真」！關鍵原因曝光

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黑人撤回民事訴訟…簡大為律師「22天前預言成真」！關鍵原因曝

▲陳建州范瑋琪。（圖／翻攝自陳建州臉書）

▲陳建州、范瑋琪日前對大牙提告。（圖／翻攝自陳建州臉書）

記者閔文昱／綜合報導

大牙（周宜霈）上月發文控訴黑人陳建州性騷，遭陳建州和其妻子范瑋琪提告，並求償一千萬及公開道歉。不料，陳建州今（24日）撤回民事訴訟，改提出刑事告訴。事實上，律師簡大為在22天前就曾發文預告，在法院判決以前，黑人就會隨便找個理由撤告，如今果然成真，也讓他不禁笑稱「這次就讓熊律當一回先知了」。

簡大為本月2日曾發文表示，黑人起訴大牙，總共要求3件事，先是各賠500萬元給黑人、范范，還要公開道歉。過往「公開道歉」這件事情是允許的，不過後來有人發現，法律上的公開道歉，是為了填補名譽上的損害，但心口不一的道歉，是否能讓受害者感到舒服，仍是未知數，更何況要求不想道歉的人道歉，做法就像是白色恐怖時期的思想控制，因此2022年的時候，公開道歉已被大法官禁止。

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▲▼大牙PO出黑人范范撤訴狀。（圖／翻攝自大牙臉書）

▲大牙PO出黑人范范撤訴狀。（圖／翻攝自大牙臉書）

簡大為還說，在這起事件當中，范范也進來湊熱鬧求償，讓他完全看不懂是什麼操作，也已經可以想見，庭審時黑人的律師被法官詢問「去年都不在台灣啊」，以及法官看完起訴書以後的反應。

簡大為推斷，這種「整個在哈囉」的起訴書，除了宣示性提告以外，沒有太大的意義，但黑人也不可能亂敗訴、變成法院認證，因此很有可能在判決出爐以前，黑人就隨便找個理由撤告，「我們繼續看下去。」

隨著黑人突透露撤回民事訴訟改告刑事，簡大為24日也在臉書笑稱「這次就讓熊律當一回先知了」。不少網友紛紛在貼文下方留言，「太猛了！不愧是所長」、「超強！」、「真的猛」、「朝聖」。

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