黑人改提刑事告訴　律師曝「1人受益最大」：成功脫離暴風圈

▲「黑人」陳建州24日傳出撤回對大牙的民事訴訟，改提起刑事告訴。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

「黑人」陳建州近日遭藝人大牙（周宜霈）指控性騷擾，他原先與妻子范瑋琪一起向大牙提出民事訴訟，不過24日突然傳出他決定「撤回民事訴訟，改提刑事告訴」消息。對此，律師「法老王」王至德認為，黑人若要提起刑事告訴，最多只能提告誹謗，要打贏也不容易，「或許這又是另一個訴訟策略吧」。

針對「黑人」陳建州對大牙「撤回民事訴訟，改提刑事告訴」一事，律師「法老王」王至德24日在臉書表示，原本看到大牙在FB貼出黑人撤告的訴狀，很為大牙感到高興，儘管知道對方告不成，只要是官司纏身，當事人很難完全不在意，通常是會一直掛在心上，搞得心神不寧，嚴重一點可能還要去看精神科或諮商。

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他接著說，「可惜的是，黑人透過經紀人表示撤回民事訴訟後，將會改提刑事告訴，看來大牙還是再繼續頂著這個壓力一段不短的時間，很為她心疼，加油」。

▲大牙在臉書貼出黑人與范瑋琪共同的民事撤回起訴狀。（圖／翻攝自大牙臉書）

他認為，黑人撤回民事訴訟對於妻子范瑋琪其實是一件好事，范瑋琪的形象本來已經在上次狗官事件重挫，後來大家好不容易淡忘，準備再起開演唱會時，卻被黑人性騷事件波及，也不知道是因為相信黑人或有其他原因而力挺黑人，甚至聯名提告，用這種高額賠償金訴訟來以戰逼和，雖然是律師會提議的訴訟策略，但用在ME TOO事件上卻顯得格外的惡意，不但沒有達到原本嚇阻的效果，反而讓更多受害者站出來，可以說是完全失敗的訴訟策略，演唱會也因此被迫喊停。

他說，范瑋琪在這次的事件上本來是個局外人，卻硬要跳進來軋一腳列為共同原告，也讓人覺得莫名其妙，只能說民事訴訟早一點撤告也好，另外提出的刑事告訴就跟范瑋琪沒有直接關係了，也可以讓范瑋琪脫離暴風圈。

他指出，撤回民事告訴，對於黑人而言，也算是有好處，畢竟這個官司不好打，要是輸了的話，10萬元裁判費就沒了，撤告還可以退三分之二，至少還可以拿個6萬多元回去，艾爾達一年只要1690元，可以讓黑人訂39年的艾爾達頻道，到黑人過世前可能都不用再買安博盒子看沒有版權的奧運了。

王至德最後說，另外提刑事告訴的話，，律師費用應該是要另外再付一筆，黑人拿回來的6萬多元，大概也是直接給律師了吧，「是說要提告刑事的話，應該只能提告誹謗，要打贏也不容易，或許這又是另一個訴訟策略吧」。