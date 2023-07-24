　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黑人改提刑事告訴　律師曝「1人受益最大」：成功脫離暴風圈

▲大牙真的被黑人水軍攻擊。（圖／翻攝自臉書）

▲「黑人」陳建州24日傳出撤回對大牙的民事訴訟，改提起刑事告訴。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

「黑人」陳建州近日遭藝人大牙（周宜霈）指控性騷擾，他原先與妻子范瑋琪一起向大牙提出民事訴訟，不過24日突然傳出他決定「撤回民事訴訟，改提刑事告訴」消息。對此，律師「法老王」王至德認為，黑人若要提起刑事告訴，最多只能提告誹謗，要打贏也不容易，「或許這又是另一個訴訟策略吧」。

針對「黑人」陳建州對大牙「撤回民事訴訟，改提刑事告訴」一事，律師「法老王」王至德24日在臉書表示，原本看到大牙在FB貼出黑人撤告的訴狀，很為大牙感到高興，儘管知道對方告不成，只要是官司纏身，當事人很難完全不在意，通常是會一直掛在心上，搞得心神不寧，嚴重一點可能還要去看精神科或諮商。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著說，「可惜的是，黑人透過經紀人表示撤回民事訴訟後，將會改提刑事告訴，看來大牙還是再繼續頂著這個壓力一段不短的時間，很為她心疼，加油」。

▲▼大牙PO出黑人范范撤訴狀。（圖／翻攝自大牙臉書）

▲大牙在臉書貼出黑人與范瑋琪共同的民事撤回起訴狀。（圖／翻攝自大牙臉書）

他認為，黑人撤回民事訴訟對於妻子范瑋琪其實是一件好事，范瑋琪的形象本來已經在上次狗官事件重挫，後來大家好不容易淡忘，準備再起開演唱會時，卻被黑人性騷事件波及，也不知道是因為相信黑人或有其他原因而力挺黑人，甚至聯名提告，用這種高額賠償金訴訟來以戰逼和，雖然是律師會提議的訴訟策略，但用在ME TOO事件上卻顯得格外的惡意，不但沒有達到原本嚇阻的效果，反而讓更多受害者站出來，可以說是完全失敗的訴訟策略，演唱會也因此被迫喊停。

他說，范瑋琪在這次的事件上本來是個局外人，卻硬要跳進來軋一腳列為共同原告，也讓人覺得莫名其妙，只能說民事訴訟早一點撤告也好，另外提出的刑事告訴就跟范瑋琪沒有直接關係了，也可以讓范瑋琪脫離暴風圈

他指出，撤回民事告訴，對於黑人而言，也算是有好處，畢竟這個官司不好打，要是輸了的話，10萬元裁判費就沒了，撤告還可以退三分之二，至少還可以拿個6萬多元回去，艾爾達一年只要1690元，可以讓黑人訂39年的艾爾達頻道，到黑人過世前可能都不用再買安博盒子看沒有版權的奧運了。

王至德最後說，另外提刑事告訴的話，，律師費用應該是要另外再付一筆，黑人拿回來的6萬多元，大概也是直接給律師了吧，「是說要提告刑事的話，應該只能提告誹謗，要打贏也不容易，或許這又是另一個訴訟策略吧」。

ET快訊
黑人改告大牙刑事！　律師早預言「1原因」
快訊／懲戒法院前院長3度強摟女部屬　被認定性騷
聞到濃濃屍臭　警消破門驚見他「全身發黑」陳屍床上
黑人改提刑事告訴　律師曝「1人受益最大」
TOYOTA 「神鴨」官網下架！
快訊／黑人改提「刑事告訴」　大牙經紀人發聲了！
快訊／黑人再戰大牙提告　北檢「婦幼專組」要辦了
南韓收到2千件「毒包裹」　中國外交部回應了
遠百寶慶正式熄燈　民眾不捨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黑人改提刑事告訴　律師曝「1人受益最大」：成功脫離暴風圈

女友吃飯突換位「手擒大鵰」　他嚇傻急拍掉！全場看傻：多難忍？

愛河灣「蜜柑站長、咖波」宣布提前放颱風假　網笑翻：賺到了

1200定期票通勤族激增　機捷日運量破10萬人次！8／1增開列車

快訊／台南傍晚「多區同時跳電1秒」　網哀號：電腦都沒存檔

無師自通！85歲裁縫阿嬤畫筆流轉　為台西老街注入新活力

巨大蜈蚣現身受天宮前石枕嚇壞香客　民俗專家曝：要注意2件事

看到護國神山就轉彎　「那些年錯過的8颱風」！鬼切路徑一次看

杜蘇芮明起砸雨彈！周四最濕「整圈紫紅色」　1關鍵決定放不放假

住不同縣市！工作忙少回家「退休爸媽不悅」　她嘆：為什麼要這樣

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

車主路邊發現可愛狗狗❤　熱情打招呼後牠竟跳上車

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

黑人改提刑事告訴　律師曝「1人受益最大」：成功脫離暴風圈

女友吃飯突換位「手擒大鵰」　他嚇傻急拍掉！全場看傻：多難忍？

愛河灣「蜜柑站長、咖波」宣布提前放颱風假　網笑翻：賺到了

1200定期票通勤族激增　機捷日運量破10萬人次！8／1增開列車

快訊／台南傍晚「多區同時跳電1秒」　網哀號：電腦都沒存檔

無師自通！85歲裁縫阿嬤畫筆流轉　為台西老街注入新活力

巨大蜈蚣現身受天宮前石枕嚇壞香客　民俗專家曝：要注意2件事

看到護國神山就轉彎　「那些年錯過的8颱風」！鬼切路徑一次看

杜蘇芮明起砸雨彈！周四最濕「整圈紫紅色」　1關鍵決定放不放假

住不同縣市！工作忙少回家「退休爸媽不悅」　她嘆：為什麼要這樣

快訊／司法醜聞！懲戒法院前院長3度強摟女部屬　被認定性騷

恐怖畫面曝！男騎士「直衝」曳引車倒地沒心跳　4hrs搶回一命

存股族期盼！調高股利所得抵稅額　財部最晚9月回應

可回收鋁與羊毛氈製珠寶盒！　Boucheron明年全台換新盒

「最美味路跑」11／26二林登場　藝人梁佑南牽線企業家捐300萬做公益

黑人改告大牙刑事！　律師早預言「1原因」：可以省大錢

黑人改提刑事告訴　律師曝「1人受益最大」：成功脫離暴風圈

黃國昌透天厝遭認定「侵占國有地」！鄰居也遭殃…9建物限改排拆

女友吃飯突換位「手擒大鵰」　他嚇傻急拍掉！全場看傻：多難忍？

港長腿女神生日驚喜認結婚！「戀情藏3年」深V白紗照曝：終於分享

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

颱風路徑又變了！最快今20:00發海警

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

「最會存錢、花錢」星座曝光！

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

彭啟明：中南部周四放颱風假機率高

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

更多熱門

相關新聞

黑人陳建州改提「提刑事告訴」　大牙經紀人發聲了！

黑人陳建州改提「提刑事告訴」　大牙經紀人發聲了！

大牙（周宜霈）上月發文控訴黑人陳建州性騷，未料陳建州和其妻子范瑋琪對大牙提告，求償一千萬並公開道歉，陳建州今（24日）撤回民事訴訟，改提出刑事告訴，對此大牙經紀人也回應了。

即／黑人告大牙刑事誹謗　北檢「婦幼專組」偵辦

即／黑人告大牙刑事誹謗　北檢「婦幼專組」偵辦

才剛撤告！黑人再戰大牙「提刑事告訴」

才剛撤告！黑人再戰大牙「提刑事告訴」

黑人陳建州撤回民事訴訟！　大牙老公曝她「身心靈折磨」：老婆妳辛苦了

黑人陳建州撤回民事訴訟！　大牙老公曝她「身心靈折磨」：老婆妳辛苦了

大牙「被黑范告1個月」求助身心科！終於收撤訴狀

大牙「被黑范告1個月」求助身心科！終於收撤訴狀

關鍵字：

黑人陳建州范瑋琪大牙周宜霈

讀者迴響

熱門新聞

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

颱風路徑又變了！最快今20:00發海警

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

快訊／祥豐軍營彈藥庫爆炸！官兵恐怖傷勢曝光

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

何潤東夫妻結束16年異地生活！妻生活不能自理

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

快訊／黑人「求償千萬」撤告大牙了！

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

才剛撤告！黑人再戰大牙「提刑事告訴」

即／漢光演習第1天就出事！彈藥庫爆炸7送醫

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面