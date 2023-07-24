黃暐瀚讚「野百合發起人」感謝館長被出征　感慨：瘋政治只剩仇恨

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／取自黃暐瀚臉書）



記者林彥臣／綜合報導

一位自稱是「野百合學運發起人」的律師張致祥寫了一封感謝信，感謝館長陳之漢發起的716遊行「深具意義」也挽救了他兒子的，卻遭到網友質疑「野百合學運發起人」身分的真實性。資深媒體人黃暐瀚則因為感動這一封「充滿父愛」的感謝信，也遭到網友出征，讓他感慨表示，台灣人別因為瘋政治，變得只剩下仇恨。

黃暐瀚24日在臉書發文表示，在館長的臉書上看到，有位律師父親，因為兒子受了館長影響，擺脫徬徨、拋開低潮，特別寫信感謝，表態支持館長舉辦的716遊行，信的第二段提到，這位律師是當年野百合學運的發起人、主講人，覺得館長跟國昌舉辦的716遊行，深具意義。

▲自稱是「野百合學運發起人」的律師張致祥，寫了信給館長表達感謝。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）



黃暐瀚說，他看了那篇po文之後，留言表示感動，沒想到緊接著一堆網軍出征，「大記者都不查證的嗎？」、「拜託，這樣的人你也挺喔？」、「先搞清楚身份好嗎？」、「笑死，來朝聖翻船」。

黃暐瀚感慨，「我真的遺憾，台灣人瘋政治，怎麼瘋到把自己都搞瘋掉了？」

黃暐瀚強調，身為三個孩子的父親，看到另外一位父親，因為兒子而感動、感恩，願意付出，願意感謝，這跟當事人是不是律師？算不算「活動發起人」？有任何關係嗎？

黃暐瀚說，「所以今天他如果是野百合『國際認證』發言人，他就高貴，他就神聖，他就有權發言，有權感謝。反之，就叫他閉嘴，『你不是咖』。」

政治不該只有仇恨 人在日本的時候，滑到館長的臉書，有位律師父親，因為兒子受了館長影響，擺脫徬徨、拋開低潮，律師父親很感謝他，特別寫了信，表態支持館長舉辦的716遊行。 信的第二段，這位律師提到，他是當年野百合學運的發起人、主講人，他覺得... 由黃暐瀚發佈於 2023年7月24日 星期一

黃暐瀚指出，「人格的高低，不在於職業的貴賤與金錢的價值。感動一個父親的『父愛』，只需要純粹的感動，不需問他是誰？誰理他是不是皇親國戚？達官貴人？很可惜，在政治面前，顯然很多人都忘記了這一點。他們的心中，只剩仇恨，只有仇恨。我們不要跟他們一樣。」