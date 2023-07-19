館長粉專消失「火速恢復」原因曝光！竟是FB高層出手了

▲館長的臉書粉專18日突然消失，後來迅速恢復了。（資料照／記者李毓康攝）



網搜小組／柯振中報導

網紅「館長」陳之漢的臉書粉專18日晚間突然消失，經過努力後火速救回，因此許多人出言質疑「自導自演」。對此，他也在YT上開了直播，還原事件的來龍去脈，而之所以會迅速恢復，是因為FB公司直接接手，「直接幫我恢復」，才將粉專救了回來。

館長在YT直播上表示，有人提出「自己關粉專、自導自演、頂多刪文不會關閉臉書」的質疑，讓他感到困惑，不曉得自導自演這件事情，究竟會有什麼好處，「有啦，有一個好處，郭台銘有來留言了。」

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館長提到，在昨晚的直播當中，他有說出「希望趕快回來、希望馬上查」等話語，加上因為是名人，因此FB公司直接接手這件事情，幫他恢復帳號，所以才救了回來。

▲館長解釋，他18日講到臉書粉專消失的事件時，強調「不要怪民進黨」，很有可能是臉書的問題，沒想到還是被解讀成「自導自演」。（圖／翻攝YouTube／館長成吉思汗）



館長也說，他不曉得該如何自行關閉粉專、也不會關，且粉絲們都知道，事件發生的當下，所有人都搜不到他的粉專。

此外，館長也強調，昨晚講到臉書粉專無預警消失時，他還說了「不要罵民進黨」這件事，認為這件事與民進黨無關，可能只是臉書的BUG，說不定很快就會恢復，也可能永遠都不會回來，希望有一分證據說一分話，結果又演變成今天這種局面，讓他十分無奈，現在網路上也都有留檔，不曉得為何會被解讀成這樣。