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1200定期票通勤族激增　機捷日運量破10萬人次！8／1增開列車

▲1200定期票通勤族激增，機捷日運量突破10萬人次8/1增開列車

▲1200定期票通勤族激增，機捷日運量突破10萬人次將增開列車。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

1200 通勤票上線不到一個月，桃園機場捷運線日運量連兩次突破10萬人次，創下106年營運以來新高記錄。其中，7 月14、21日單日運量突破10萬人次，分別為103,336人次、106,262人次，包括1200基北北桃定期票約28,904人次及30502人次，佔總運量27.97%、28.7%。

桃捷公司統計，1200基北北桃通勤票帶動大量通車族群，7 月1日啟動以來到7 月23日止，日均運量為92,189人次，相較疫情前(108年)平均日運量76,610人次做比較，成長幅度更是達20.34%。為了讓桃園南區通勤族快速扺達台北，桃捷公司決定自8 月1日起增開三列晨、昏峰加班直達車，延伸到A21環北站。

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▲1200定期票通勤族激增，機捷日運量突破10萬人次8/1增開列車

桃捷公司並觀察，中壢、青埔、機場特區等北上通勤族人口增多，從雙北到桃園林口長庚醫院探病或就診者眾，林口地區一早要轉搭高速鐵路前往中南部上班通勤族更是不少，顯然增開列車用以增加供給已有其必要性。

桃捷決定自 8 月1日起以A1台北車站、A21環北站為起迄站點，採跳蛙式的營運模式，增開1列北上，2列南下的尖峰加班直達車。
北上--- 早上07：00從A21環北站出發，沿途停靠A18高鐵桃園站、A13機場第二航廈站、A12機場第一航廈站、A8 長庚醫院站、A3新北產業園區站，於上午08：04扺達A1台北車站。
南下---早上06：15從A1台北車站出發，沿途停靠A3新北產業園區站、A8 長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站、於上午07：19扺達A21環北站。
南下---傍晚19：00從A1台北車站出發，沿途停靠A3新北產業園區站、A8 長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站，於晚上20 ：04扺達A21環北站。

▲1200定期票通勤族激增，機捷日運量突破10萬人次8/1增開列車

這3班尖峰跳蛙式加班直達車，將使每天原本延伸到A21環北站的12趟次直達車，因此增加為15趟次。另，這3班尖峰跳蛙式加班直達車若以A18高鐵桃園站為起站，搭車到A1台北車站，車程只要53分鐘，每月定期票價1200元。反之，若搭高鐵到台北車站，車程18到21分鐘之間，每月定期票價4555元，比桃園機場捷運線1200定票票價多出3355元，相等於買一張高鐵定期月票可以買3.7張的桃園機場捷運線1200基北北桃定期票。

桃捷表示，8 月1日起，延伸到A21環北站的尖峰加班直達車的增開優化服務之舉，讓使用1200 基北北桃定期票通勤族荷包更省，快速扺達台北車站。

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關鍵字：

1200定期票機捷日運量增開列車

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