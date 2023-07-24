巨大蜈蚣現身受天宮前石枕嚇壞香客　民俗專家曝：要注意2件事

▲南投受天宮傳出有巨大蜈蚣出沒。（圖／李長生提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有超過300年歷史的松柏嶺受天宮香火鼎盛，也是人潮眾多的熱門觀光景點，不過日前傳出有長達20公分的巨大蜈蚣在廟門前的石枕上出沒，讓民眾嚇了一跳；民俗專家指出，大蜈蚣出現可能表示未來天氣會更加炎熱，以及有不肖人士會藉人潮匯聚時進行詐騙之舉，提醒民眾留意。

家住受天宮附近的民俗專家李長生表示，近日有民眾前往參拜時，在門邊石枕上發現一隻長約20公分、寬約2公分的巨大蜈蚣爬動，他恰好在現場，並使用工具將大蜈蚣移往附近草叢放生，才沒讓其他民眾受驚或被螫咬。

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不過李長生說，蜈蚣生性怕人，且喜好於陰暗、潮濕的環境活動，應該不會出現在香客來往眾多的受天宮門前；而今年夏天氣溫屢創新高，昨天又適逢農曆6月初七「大暑」，他分析蜈蚣出沒正表示未來天氣會變得更熱，民眾外出應留意防曬、補充水分，避免熱傷害。

▲南投松柏嶺受天宮香火鼎盛、人潮經年不絕。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

此外，李長生也說明早期農村社會時代經濟不發達，人們普遍較為貧窮，導致乞丐們常聚集在寺廟門前乞討，使得石枕有「乞丐椅」的別稱；時至今日這種景象雖不復見，但人潮眾多的寺廟卻仍是不肖份子遂行詐騙取財的熱點，李長生認為巨大蜈蚣在石枕上現身，可能是壽天宮主祀的玄天上帝藉此提醒善信要看緊荷包、慎防遭詐。