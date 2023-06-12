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阿嬤養的？人妻開車廂驚見「巨肥蜈蚣」嚇到棄車　驚悚照曝光

▲一名人妻在機車車廂發現一隻超巨大蜈蚣，嚇到當場棄車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲一名人妻在機車車廂發現一隻超巨大蜈蚣，嚇到當場棄車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

邁入炎炎夏季，不少五毒（蛇、蠍、蜈蚣、蟾蜍、壁虎）等動物也紛紛出沒，一名媽媽近日帶著孩童準備去上課時，剛打開機車車廂，就發現一隻超巨大蜈蚣竄出，嚇得她當場頭皮發麻，決定「棄車」走路帶孩子上學。畫面一曝光，讓不少網友驚呼「好可怕！大到我以為是假的」。

一名媽媽在臉書社團「爆料公社二社」PO文分享，她一早準備帶孩子去上課，不料才剛打開車箱準備拿安全帽，竟看到機車車箱邊上有隻超大蜈蚣，「牠真的嚇死我了，我魂都飛了，孩子也嚇死了」，回神後她仍不敢處理這隻蜈蚣，於是決定先「棄車」，用走路的方式帶孩子上學。

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▲一名人妻在機車車廂發現一隻超巨大蜈蚣，嚇到當場棄車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

原PO表示，送完孩子後她向老公求援，但當2人回到機車旁卻發現，大蜈蚣早已不見蹤影，花了近20分鐘的時間催油門、搖晃機車、拍機車，仍無法找到這隻蜈蚣，讓她不禁崩潰，「我們再想是不是走了…我心裡毛、腦袋麻，想著我會不會騎車時跑出來啊平常都騎車帶小孩上下課，實在太可怕了，想問一下大家有經驗嗎？」

驚人畫面曝光後，馬上引發網友關注，紛紛驚呼「我應該會連摩托車都不要，直接跑走」、「看完我不敢開車廂了」、「我應該不會再去碰那台摩托車了！哪知道牠哪天又跑出來哈囉」、「這體型…牠阿嬤應該在附近吧」、「阿嬤養的吧？這麽大隻」、「這要去收驚才行了」、「是被下降頭嗎，怎麼那麼大隻」、「嚇死….以為是玩具」。

另外，也有網友建議，「機車放外面，拿一罐殺蟲劑用力往縫縫噴完，沒事就沒事了」、「下次看到就別等家人來抓，看著牠快叫路人來幫忙，等家人來不知跑去哪了這樣心裡更毛」、「可以買罐殺蟲劑噴一噴看不到的地方，通常昆蟲類、爬蟲類受到刺激就會離開或死亡」。

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