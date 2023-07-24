周玉蔻憂綠被罵貪腐不回應　蘇系立委砲轟：政務官做「太平官」

▲民進黨立委張宏陸。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨全代會昨（23日）落幕，高雄市前市長韓國瑜登台高呼「下架貪腐民進黨」等語，引發輿論關注，然而這段話引起資深媒體人周玉蔻不滿，周今（24日）批評，府院黨居然無人立即回應；而蘇系民進黨立委張宏陸受訪時也指出，政務官員好像「躲在棉被裡」、「做太平官」，覺得這些攻防跟他們不相干，但這只會讓人民覺得「心虛」。

張宏陸今天上午接受周玉蔻主持的廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，周玉蔻訪談期間引述退輔會副主委李文忠的發言說，韓國瑜痛罵民進黨貪腐政黨，府院黨居然無人立即回應，馬英九、朱立倫時代，林益世、賴素如、葉世文這些大貪腐案，蔡英文任內有發生嗎？

周玉蔻在訪談過程中表示，針對國民黨全代會中的指控，執政的政府為什麼沒有釐清，民進黨政府貪腐什麼了？張宏陸坦言，這一點講的沒有錯，比較厲害、有才能的民進黨菁英不是在做縣市首長，就是在當立委；周玉蔻追問，誰有大貪腐案件？張宏陸說，沒有啊，現在當政務官的是另一批人，他們沒有要選舉啊，他們覺得這個（指國民黨的批評）跟他們不相干，不過，他認為當政務官的人必須要有說明才對，要是「一體的」才對。

張宏陸指出，若是在內閣制的政府裡面，這種事情一發生，大家就會開始攻防、開始罵了，但是在台灣五權憲法的制度下，政務官不選舉會覺得「好像不是在罵我」，這件事情很嚴重，行政團隊必須嚴正說出什麼事情是「沒有的」，除了要宣傳政績外，人家對於行政對團的攻擊，也是要去反擊。

張宏陸表示，「政務官員好像躲在棉被裡，他也不管，了不起呢發個新聞稿說澄清，就這樣過了」，這個現象蠻多的，這個問題也不是今天才開始的，台灣的政務首長會覺得「我是來當政務官的」、「我把事情做好就好」，好像選舉不干他們的事，很多人都誤解行政中立。

張宏陸還說，他認為閣員都在做「太平官」，其中一例是，前年四大公投，如果不是行政院帶隊全部反提，四大公投不會有這種結果，應該解釋給人民聽，不過，現在很多部會官員覺得「不說也不干我的事」，就像在立法院質詢不直球對決、能閃就閃，但面對政策、人家對於行政機關的對決，本來就不應該閃，「你閃你就是輸了，你閃你就是心虛了」，如果民進黨一直被抹黑、沒有公信力，人民就會相信國民黨「選民進黨可能會打仗」的論述。