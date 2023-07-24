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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘暗示「票投老虎、愛台灣」？　侯友宜冷回：我沒意見

▲侯友宜出席萬安46號防空演習。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜出席萬安46號防空演習。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨正式獲全代會提名，但鴻海創辦人郭台銘卻動作頻頻，不只發文嗆「真正民意永遠大於黨意，還用「老虎」、「愛心」等4個表情符號象徵「票投郭董、真愛中華」。侯友宜今（24）日對此表示，自己跟郭董都有共同信念，最重要就是守衛中華民國，大家既然有共同信念，那就團結在一起。至於4個表情符號中的「老虎」到底指的是誰，侯則簡短表示「我沒有意見」。

適逢國民黨全代會，郭台銘卻在臉書表示「真正民意永遠大於黨意」、「雖千萬人吾往矣」，並以「投票」、「老虎」、「愛心」、「國旗」4個表情符號做出「類表態」，被外界解讀為「票投郭董、真愛中華」。侯友宜今視察萬安演習並接受媒體聯訪，對於郭台銘動作頻頻，是否還希望郭歸隊？侯表示，自己跟郭董都有共同信念，最重要就是守衛中華民國，讓台灣這塊土地能夠和平安全，所以大家有共同信念，就團結在一起。

侯友宜強調，尤其面對無能民進黨，我們都期望換政黨來做，大家的目標都是一致的。而針對立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚昨與郭合體，會否擔心影響選情？侯答，國民黨一定大家團結在一起，面對這場選戰同心齊力。

至於4個表情符號中的「老虎」到底指的是誰？侯則簡短表示「我沒有意見ㄟ」。稍早，黨主席朱立倫則稱，「老虎」指的是前總統馬英九。據公開資料，馬與郭都是1950年出生，生肖都屬老虎。

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