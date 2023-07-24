杜蘇芮長大又加速！估今晚海警、明陸警　颱風假機率高縣市曝

▲民眾要做好防颱工作。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風杜蘇芮長大了，今開始加速！中央氣象局預報員林定宜表示，預估今天（24日）晚間發布海上颱風警報、周二中午前後發布陸上警報，周三、周四影響最明顯，預測颱風未來強度將來到中颱上限；由於颱風路徑往南修，南部縣市颱風假機率比較大，北部縣市則要看「風雨預測」。

▼杜蘇芮持續增強中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

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林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天受到颱風外圍沉降影響，各地高溫炎熱，清晨中南部有些零星短暫陣雨，迎風面基隆北海岸、東半部和恆春半島有不定時短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部和北部山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜分析，杜蘇芮強度持續增強，暴風圈半徑擴大為250公里，凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1020公里海面上，今速度會比較加快往西北，預報顯示路徑比先前往南調整，預測中心沒登陸本島，由西南部近海通過，預估今晚發布海警、周二中午前後發陸警。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

至於是否有機會放颱風假，林定宜提到，由於颱風路徑往南修，南部颱風假機率比較大，北部則要看警報發布後的「風雨預測」，由各縣市政府參考風雨預測決定。他提到，周日到今天颱風路徑持續南修，但由於預估暴風圈半徑最大達320公里，幾乎全台還是會受到影響，但沒登陸可能颱風結構破壞較慢一些。

林定宜說，周二颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島有短暫陣雨，降雨越晚越明顯，有局部較大雨勢機率，其他地區也有局部短暫陣雨；周三、周四颱風影響最明顯，各地有陣雨，並有大雨或豪雨機率，但實際影響情況與颱風通過路徑有密切關係，仍要再觀察；周五颱風逐漸遠離，周六、周日吹西南風，南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部雷陣雨。

▼氣象局最新預報，颱風不登陸，從西南部近海通過。（圖／氣象局）

