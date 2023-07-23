憂內部管理有疏漏！議員爆2電梯許可證過期　北流：已檢測更新

▲鍾佩玲表示，助理20日赴北流，發現電梯已過期，且北流周邊都有大小不一的坑洞 。（圖／鍾佩玲辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內完工的台北流行音樂中心（北流），日前才發生磁磚剝落、有裂縫問題，民進黨台北市議員鍾佩玲再爆料，助理於20日前往北基地表演館時，發現通往停車場的兩座電梯，紛紛在7月17日過期。而台北流行音樂中心說明，電梯已於10日做年度檢測，並於22日更新。

鍾佩玲22日表示，依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」第3條規定，昇降設備安裝完成後，非經竣工檢查合格取得使用許可證，不得使用；同法第5條規定，管理人應於使用許可證使用期限屆滿前2個月內，自行或委託維護保養專業廠商向當地主管建築機關或其委託檢查機構申請安全檢查。

鍾佩玲提及，辦公室助理於7月20日前往，北基地表演館通往停車場的兩座電梯，梯內張貼的許可證有效期限竟是7月17日，已過期數日，表演館於表演檔期時，使用者高達數千人，各項設備的管理理應格外重視，何以會發生電梯許可證過期狀況，令人不解。

鍾佩玲指出，依規定，電梯許可證過期在取得許可證前不得使用，但北流卻未依規定於許可證屆期前，提出安全檢查申請，面對接下來接二連三的檔期，對驅車前往的觀眾所造成的不便，北流將如何因應？如果此狀況僅為單純「忘記更換」許可證，逾期多日未發現，也顯示內部管理有疏漏，有深自檢討的必要。

此外，鍾佩玲也提到，北流人行道、產業館戶外廣場以及文化館外的草坪，都有大小不一的金屬條（或基樁）外露的坑洞，部份雖然以塑膠三角錐圍住，但稍有外力就會傾倒，如此作為是否真能達到防護作用，令人質疑。

對此，台北流行音樂中心回應，表演廳電梯許可證原到期日為2023年7月17日，已在今年7月10日便已進行年度檢測，當週即送出申請並收到核發的許可，廠商也已於7月22日更新，此部分請民眾勿擔心；因北流園區近期正進行指標優化作業，先前已拆除舊的指標，並預計於8月初全面更新，故在舊有指標的區塊以三角錐圍起，避免民眾誤踩受傷。