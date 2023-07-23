牛奶沒人買「殺牛止虧」　陸酪農業遭遇「三聚氰胺」後最大困境

▲內蒙古乳牛養殖戶。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸乳製品消費疲軟，酪農業面臨困境，傳出中小型牧場已經開始「殺牛」止損。大陸奶業協會名譽會長高鴻賓上周也在一場論壇上坦言，無論是加工企業還是畜牧企業目前都遭遇嚴重困難，可以說是「三聚氰胺」事件後，整個產業最困難的一年。

根據《第一財經》報導，河北一家大型牧場負責人徐剛表示，由於他本身的養殖水平高，奶牛場的設施齊全，在今年奶價下跌中，合約的收奶價格一直較有支撐，但最近終於也挺不住了，「我牧場的收奶價格跌到3.6元／公斤了，已經低於成本價了。」

徐剛提到，近期飼料價格又重新開始上漲，奶價還在走低，讓他對後續市場前景感到擔心，目前牧場也已經開始採取包括「殺牛」等措施，加快淘汰低產牛，而一些可淘汰可不淘汰的奶牛也加大了淘汰力度，用出售淘汰牛的款項彌補每個月的虧損，同時採取一些降本方式，比如減少非必要支出，培養優秀後備牛、發展種養一體、節省飼餵成本等，先「努力先活下來」。

大陸奶業協會名譽會長高鴻賓19日在2023年中國奶業發展戰略高層論壇上說，目前無論是加工企業還是畜牧企業都面臨嚴重的困難，可說是2008年三聚氰胺事件後，整個產業最困難的一年，「疫情三年，受到消費者需求的推動，國內奶業的消費增速遠超過去10年，但目前行業面臨消費疲軟、奶價下行、成本上升，給企業造成了巨大的困難和壓力。」

大陸國家奶牛產業技術體系首席科學家李勝利也在論壇上提到，目前上游原奶行業虧損面已經超過60%，奶牛存欄數也在減少，國家奶牛產業技術體系輻射牧場2023年5月奶牛存欄量同比減少3.42%，3000頭以下輻射牧場存欄則減少6.28%。

李勝利更指出，今年聖嬰現象導致多地高溫、乾旱，夏糧價格有所上漲，因此飼料成本依然會高位運行，「未來幾個月是牧場儲備青儲飼料的關鍵期，銷售困難、資金緊張等問題會倒逼部分牧場加速退出。」

更加不樂觀的是，李勝利預計， 2023年過剩生鮮乳總量預計會超過110萬噸。

不過，高鴻賓也提到，奶業消費增長和國民收入水平屬於正相關，因此國內奶業消費還有很大的增長的空間，並不是碰到了天花板，但目前行業碰到的問題並不是奶業自身導致的，消費疲軟是各個行業面臨的共同壓力，但要渡過難關，依然要依靠奶企自身。

高鴻賓認為，當下奶業正迎來格局重塑、優勝劣汰的時代，規模以上乳企已經從815家減少至587家，未來集中度還會進一步上升。