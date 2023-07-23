　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

牛奶沒人買「殺牛止虧」　陸酪農業遭遇「三聚氰胺」後最大困境

▲內蒙古乳牛養殖戶。（圖／CFP）

▲內蒙古乳牛養殖戶。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸乳製品消費疲軟，酪農業面臨困境，傳出中小型牧場已經開始「殺牛」止損。大陸奶業協會名譽會長高鴻賓上周也在一場論壇上坦言，無論是加工企業還是畜牧企業目前都遭遇嚴重困難，可以說是「三聚氰胺」事件後，整個產業最困難的一年。

根據《第一財經》報導，河北一家大型牧場負責人徐剛表示，由於他本身的養殖水平高，奶牛場的設施齊全，在今年奶價下跌中，合約的收奶價格一直較有支撐，但最近終於也挺不住了，「我牧場的收奶價格跌到3.6元／公斤了，已經低於成本價了。」

徐剛提到，近期飼料價格又重新開始上漲，奶價還在走低，讓他對後續市場前景感到擔心，目前牧場也已經開始採取包括「殺牛」等措施，加快淘汰低產牛，而一些可淘汰可不淘汰的奶牛也加大了淘汰力度，用出售淘汰牛的款項彌補每個月的虧損，同時採取一些降本方式，比如減少非必要支出，培養優秀後備牛、發展種養一體、節省飼餵成本等，先「努力先活下來」。

▲內蒙古乳牛養殖戶。（圖／CFP）

大陸奶業協會名譽會長高鴻賓19日在2023年中國奶業發展戰略高層論壇上說，目前無論是加工企業還是畜牧企業都面臨嚴重的困難，可說是2008年三聚氰胺事件後，整個產業最困難的一年，「疫情三年，受到消費者需求的推動，國內奶業的消費增速遠超過去10年，但目前行業面臨消費疲軟、奶價下行、成本上升，給企業造成了巨大的困難和壓力。」

大陸國家奶牛產業技術體系首席科學家李勝利也在論壇上提到，目前上游原奶行業虧損面已經超過60%，奶牛存欄數也在減少，國家奶牛產業技術體系輻射牧場2023年5月奶牛存欄量同比減少3.42%，3000頭以下輻射牧場存欄則減少6.28%。

李勝利更指出，今年聖嬰現象導致多地高溫、乾旱，夏糧價格有所上漲，因此飼料成本依然會高位運行，「未來幾個月是牧場儲備青儲飼料的關鍵期，銷售困難、資金緊張等問題會倒逼部分牧場加速退出。」

更加不樂觀的是，李勝利預計， 2023年過剩生鮮乳總量預計會超過110萬噸。

不過，高鴻賓也提到，奶業消費增長和國民收入水平屬於正相關，因此國內奶業消費還有很大的增長的空間，並不是碰到了天花板，但目前行業碰到的問題並不是奶業自身導致的，消費疲軟是各個行業面臨的共同壓力，但要渡過難關，依然要依靠奶企自身。

高鴻賓認為，當下奶業正迎來格局重塑、優勝劣汰的時代，規模以上乳企已經從815家減少至587家，未來集中度還會進一步上升。

ET快訊
增強長胖了！靠台恐達強颱　周三起威脅最大「3地影響最劇」
快訊／新店淹水警戒！　時雨量破64毫米　
快訊／國家警報狂響！14縣市豪大雨特報　暴雨襲新北
孫安佐分手阿乃首露面　整個人瘦了一圈　
購物中心熱水管爆裂　俄4員工活活燙死
水有怪味！　水塔竟被投老鼠藥
獨／遭《不熙娣》班底爆「私下嘲諷」！　她還原真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

牛奶沒人買「殺牛止虧」　陸酪農業遭遇「三聚氰胺」後最大困境

吃「檳榔+辣條」又喝冰可樂　陸19歲少年胃穿孔送醫

只為了錢！陸男隨攜蟑螂含嘴中　敲詐餐廳1.3萬元

王健林轉讓萬達投資49%股權　用於償還7月23日到期美元債

陸嫩妹「愛上大25歲」銀行總經理！狂傳性感照　正宮1招她崩潰求饒

習近平親見季辛吉　陸學者：釋放中國「願意對話」的積極信號

12歲「雙非男童」遭丟包香港！母叫他「自己通報遺棄」就跑回大陸

向同事求愛遭拒　噁男「屋內裝針孔」24hr偷窺

陸經濟專家：實現人民幣國際化需構建3大條件

陸挺民企救經濟　專家：應設「監管過渡期」讓企業決策不犯法

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

車主路邊發現可愛狗狗❤　熱情打招呼後牠竟跳上車

林志玲看AKIRA演出超投入　幫老公打100分...邱瓈寬噹爆XD

AKIRA帶團員來台推麻辣鴨血.烏骨雞　路上見林志玲廣告「他」突喊加油

幸福！好命柴柴生日吃牛排大餐　全家人圍繞為壽星汪鼓掌唱歌❤

牛奶沒人買「殺牛止虧」　陸酪農業遭遇「三聚氰胺」後最大困境

吃「檳榔+辣條」又喝冰可樂　陸19歲少年胃穿孔送醫

只為了錢！陸男隨攜蟑螂含嘴中　敲詐餐廳1.3萬元

王健林轉讓萬達投資49%股權　用於償還7月23日到期美元債

陸嫩妹「愛上大25歲」銀行總經理！狂傳性感照　正宮1招她崩潰求饒

習近平親見季辛吉　陸學者：釋放中國「願意對話」的積極信號

12歲「雙非男童」遭丟包香港！母叫他「自己通報遺棄」就跑回大陸

向同事求愛遭拒　噁男「屋內裝針孔」24hr偷窺

陸經濟專家：實現人民幣國際化需構建3大條件

陸挺民企救經濟　專家：應設「監管過渡期」讓企業決策不犯法

藝術紮根　《林國基大師芥子娃娃收藏》台西海口故屋開展

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭：能駕馭的都很正

空勤直升機載救難人員至品田山　再至雪山東峰搭載受傷山友

外籍女傭遭虐死「只剩24kg」！手法超狠毒　新加坡母女下場慘了

杜蘇芮颱風逼近　林務局籲暫勿前往山區活動

全台24家醫院免費腹部超音波　檢出125人有病灶...4人有肝腫瘤

孫安佐開砲檢察官「告不了我」！怒轟政府：做錯事不要硬找面子

不只B、C肝！醫警告「脂肪肝」也會致癌：篩檢驚見超過半數都有

夏季吃鰻魚補精氣　首選外銷優鰻在雲林！

台中品牌建商舉辦「成人版的暑假作業」　邀200住戶進電影院　

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

大陸熱門新聞

破億超跑布加迪撞BMW　車主嗆：賠你1輛

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

3女灌醉帥同事帶走性侵！真相逆轉

大肌健身教練一對一教學！母女暈船秒刷3萬買課

男大生拒撐傘「太女性化」曬7天身體出現紅斑

陸嫩妹「愛上大25歲」銀行總經理！正宮1招她崩潰求饒

上海台灣夜市在暴雨中閃亮登場

港12歲「雙非男童」遭遺棄！母已跑回大陸

蘭州牛肉麵火爆全球「台灣人也來學」

日又發現731細菌戰資料　陸官方回應

青島「巧克力大爺」爆紅　危急時能救人

陸青年流行「養芒果核」　強調是精神寄託

懷孕教師疑被精神病　官方回應了

女大生名字超萌　教授不信：請改回來

更多熱門

相關新聞

美國第1名冰淇淋　打造「減碳排」牛奶救地球

美國第1名冰淇淋　打造「減碳排」牛奶救地球

美國知名的B型企業、全美第一名的冰淇淋品牌Ben & Jerry's，在最新的報導中提到，其主要原料牛奶佔了整桶冰淇淋的碳排放的53%。該公司全球永續發展經理Jenna Evans在接受《Fast Company》的採訪時表示：「過去我們與酪農供應商合作時，要求他們採用再生農業做法，但從未真正全面看待牧場的溫室氣體排放。」因此，Ben & Jerry's制定了一項計劃，減少冰淇淋加工廠鄰近的15家酪農供應商牧場的甲烷和總排放量。

屏東在地平價小農「阿猴鮮乳」上市

屏東在地平價小農「阿猴鮮乳」上市

反對大鹿港建第5座焚化爐　環團號召百名鄉親抗議

反對大鹿港建第5座焚化爐　環團號召百名鄉親抗議

陸北方畜牧業出現「倒奶殺牛」景象 酪農業者曝：鮮乳過剩沒人收

陸北方畜牧業出現「倒奶殺牛」景象 酪農業者曝：鮮乳過剩沒人收

鮮乳坊偕酪農繁殖「A2乳牛」跟上國際乳品新革命

鮮乳坊偕酪農繁殖「A2乳牛」跟上國際乳品新革命

關鍵字：

酪農殺牛止虧

讀者迴響

熱門新聞

即／大阪電車隨機砍人釀3傷！對峙畫面曝

破億超跑布加迪撞BMW　車主嗆：賠你1輛

北市癌末夫與妻「久病厭世」墜樓　送醫搶救雙雙不治

北市驚傳「夫妻墜樓」2人無生命跡象

今大暑「大凶之日」禁忌一次看　3種人走衰運

有機會颱風假！杜蘇芮最新各國路徑曝

杜蘇芮明轉中颱！估後天「海陸警報」　可能放颱風假

李昌鈺被判偽造證據　血毛巾讓2男冤獄30年

賣淫1次2萬太便宜？台第一女優揭「正妹應得價碼」

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

直擊／林依晨遭瞎傳8年婚變　甜蜜合體老公

杜蘇芮最快周二白天發陸警！風雨最劇搖滾區曝　連2天「紅到紫爆」

午後對流雨開轟了！12縣市大雨特報　雨下到晚上

單身太久…28歲男一愛愛「就結束了」：對不起

傳播妹赴摩鐵陪酒　老公等不到人驚覺出事了

更多

最夯影音

更多
機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵
許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面