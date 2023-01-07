　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸北方畜牧業出現「倒奶殺牛」景象　酪農業者曝：鮮乳過剩沒人收

▲鮮奶,生乳。（圖／CFP）

▲大陸鮮奶製品供給過剩，酪農業進入寒冬。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸鮮乳市場價格近期持續調降，逼近北方酪農業的生產成本價，因此，在北方牧場較大的河北、內蒙古、山東等地開始出現「倒奶殺牛」的景象以節省成本，至於牧場較少的南方省市則暫時維持供需正常。專家建議，中央可盡快落實「噴粉補貼」，推動實施「奶粉國家收儲」政策，向市民發放「牛奶消費券」以拉動乳製品消費，為乳企紓困。

▲內蒙古乳牛養殖戶。（圖／CFP）

《北京商報》報導，在幾日前召開的河北省生鮮乳價格協調會上，經測算的生鮮乳交易參考價從最低不低於3.93元／公斤下調到3.85元／公斤（單位，人民幣，下同），逼近北方3.5至3.8元／公斤的成本價。這也是河北省生鮮乳價格協調會第一次附加條件地公佈交易參考價，要求乳企做到應收盡收、如期續簽收購合同，並在困難緩解後補償差價。

安徽宿州一名從業30多年的酪農業者老李透露，一頭乳牛的草料費每日大概要80元，牛奶沒人收，幾十頭牛的牧場，養一個月能虧幾十萬元，「短期看不到好行情的希望下，只能殺了奶牛（乳牛，下同）賣牛肉，及時止損。」

位在大陸北方的內蒙古德旺農牧業科技有限公司負責人張明言則表示，德旺農牧主要向全國各地販賣乳牛，「河北的一位客戶養了1000多頭產奶，但因為行情下滑的原因，這半年已經將接近一半的奶牛轉成肉牛育肥了，但肉牛和牛奶的行情都不算好，幾乎是牛和奶都沒人收。」

▲內蒙古乳牛養殖戶。（圖／CFP）

獨立乳業分析師宋亮分析，近期原奶（生乳）行情走弱，主要是消費需求不足下階段性產能過剩導致，「從原奶的消費需求端看，一方面，去年至今酸奶（優酪乳）銷量整體一直在下滑，在疫情影響下，終端需求走弱。」

宋亮認為，2022年以來，各大企業都在將收上來的生鮮乳進行噴粉（製成奶粉），目前噴粉量已經較為足夠，很多中小乳品企業在2023年可能都不再收一些牧場的生鮮乳，導致個別牧場現在還沒有簽下2023年的訂貨合約。

面對業內困境，老李強調，在2015年行情低谷時，80多頭乳牛在牛奶賣不出去的情況下，只能殺了30多頭牛賣牛肉，扛著虧損度過，他也預估，「這波行情估計得3至4年才能逐步好轉。」

ET快訊
特斯拉「日韓陸」都降價！　台灣Model Y價差將近百萬
2女學生被逼下跪！　遭嗆「快一點」影片瘋傳
蔡依林「露2點」合體李玖哲　相馬茜說話了！
快訊／日149人客機緊急迫降！　逃生滑梯疏散乘客
獨／小三通今重啟！　陸斥資1.3億防疫設備曝光
詐騙妹被嫌吵　怒回2字笑翻他：這輩子遇過最凶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海「停車格燒屍體」15秒影片瘋傳！　陸媒揭是在燒祭品

陸北方畜牧業出現「倒奶殺牛」景象　酪農業者曝：鮮乳過剩沒人收

獨／小三通今復航新增「負壓走道」　陸斥資1.3億防疫設備曝光

21歲網紅飆重機對撞4死！7天前發文「以後墳離得近一點」成預言

8歲女童跌倒摔傷…新年第1天離世　留「最後禮物」救了2人

同居女友「分手後賴著不走」　他崩潰：一家五口都住進來了

新娘「枯坐大廳5小時」！腳還不准碰地...觀禮者：要磨一磨脾氣

小三通明復航　國台辦要求各地台辦「做好台胞台商往返協助」

歐盟建議要求陸客提供陰性證明　陸：防疫措施不應有歧視做法

雲南發現新物種「奇異羅平龍」　距今2.44億年前

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

上海「停車格燒屍體」15秒影片瘋傳！　陸媒揭是在燒祭品

陸北方畜牧業出現「倒奶殺牛」景象　酪農業者曝：鮮乳過剩沒人收

獨／小三通今復航新增「負壓走道」　陸斥資1.3億防疫設備曝光

21歲網紅飆重機對撞4死！7天前發文「以後墳離得近一點」成預言

8歲女童跌倒摔傷…新年第1天離世　留「最後禮物」救了2人

同居女友「分手後賴著不走」　他崩潰：一家五口都住進來了

新娘「枯坐大廳5小時」！腳還不准碰地...觀禮者：要磨一磨脾氣

小三通明復航　國台辦要求各地台辦「做好台胞台商往返協助」

歐盟建議要求陸客提供陰性證明　陸：防疫措施不應有歧視做法

雲南發現新物種「奇異羅平龍」　距今2.44億年前

曾銘宗讚林智堅有Guts　「希望檢調聽懂他的話趕快調查」

擬訪美日為2024暖身？　朱立倫：為總統候選人奠定國際交流基礎

小甜甜老公「AA制神邏輯」掀眾怒！沒付1最大開銷　網砲：幹嘛跟你結婚

當8年主管「年終僅1萬2千元」老鳥曝悲慘真相！　過來人勸：快跑

「普丁停火是謊言」烏克蘭怒批　俄軍仍持續空襲！消防員慘被炸死

上海「停車格燒屍體」15秒影片瘋傳！　陸媒揭是在燒祭品

哈利自爆「17歲野戰破處」被當種馬　傳言瘋猜是這女星

國泰世華CUBE卡錢兔好康大禮包　「優惠34567」享領券最高7%回饋

烏軍情局警告：普丁將再動員「50萬士兵」！　可能時間點曝光

2023屏東熱博1／14登場　周邊交通資訊屏警報你知

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

大陸熱門新聞

21歲網紅飆重機對撞4死！7天前曾發死亡預言

同居女友「分手後賴著不走」　他崩潰

獨／小三通今復航　陸1.3億防疫設備曝光

女童跌倒不治…留「最後禮物」救人

新娘坐大廳5小時！腳不准碰地...觀禮者：要磨脾氣

情色網美竟是中學音樂女師！裸誘學生對話曝

妹懷孕變植物人　她獨顧3年出現奇蹟

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

正妹試衣遭男童掀簾　制止竟被家長痛罵

陸專家曝「地球被太空垃圾包圍」 軌道高度500公里以上為重災區

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

22歲正妹屠夫遭家暴！半年後超慘近況曝

第一次見家長！男友家神扯一幕　妹子堅決分手

更多熱門

相關新聞

75KG巨汪超嗨撲向媽　狗友以為是乳牛

75KG巨汪超嗨撲向媽　狗友以為是乳牛

媽媽快要不見啦！台南市飼主潘慧玲家中養了2隻中亞牧羊犬「拉拉（潘朵拉）」、「妮妮（潘哈妮） 」，重達75公斤的牠們一跳起來快跟媽媽一樣高，身材相當魁梧。這天拉拉一聽見媽媽拍拍手，便馬上跳起來找討抱，背部的白毛加黑色斑點讓網友紛紛驚呼，「我還以為是乳牛！」

睡前喝牛奶「助眠」？醫搖頭：是安慰劑　激推1物完勝

睡前喝牛奶「助眠」？醫搖頭：是安慰劑　激推1物完勝

成長不冬眠３食譜　鈣好成長基礎

成長不冬眠３食譜　鈣好成長基礎

半夜小腿抽筋痛炸！醫推5方法　急性發作「1動作秒解」

半夜小腿抽筋痛炸！醫推5方法　急性發作「1動作秒解」

牛乳、鮮奶怎分？他曝1方法

牛乳、鮮奶怎分？他曝1方法

關鍵字：

牛奶鮮奶乳牛酪農畜牧

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林破22年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

阿公下樓拿東西　3歲孫子墜樓摔死

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

21歲網紅飆重機對撞4死！7天前曾發死亡預言

宋先生被轟「給小甜甜養」！曝夫妻經濟分工：我賺得夠用

跟萌妹約會「一路擦邊球」　他蛋蛋痛爆...原因揭曉

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

彩迷瘋搶2000元刮刮樂　爽中3張百萬

男友無套激射！竟叫她「用可樂洗下面」　結果悲劇了

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

李玟富商老公爆「劈腿嫩妹」　姊發聲

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面