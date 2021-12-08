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萬達成立汽車公司資本額4.3億　現代汽車副總李宏鵬跳槽掌舵

▲萬達廣場。（圖／CFP）

▲大陸400餘間萬達廣場遍佈200多座城市，將成為萬達汽車相關業務的最大優勢。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

萬達汽車科技服務有限公司近日正式於大陸商務部登記成立，註冊資本額為1億元人民幣（約4.3億元新台幣），法定代表人為曾茂軍，經營範圍包括批發銷售汽車及零組件、銷售電動車充電設施、城市停車場服務及汽車租賃等。 
《每日經濟新聞》報導，原現代汽車集團（中國）商務副總裁李宏鵬將於2022年1月加盟萬達汽車科技服務有限公司，出任總裁職務，全面負責萬達汽車的多元化運營。

▲▼王健林。（圖／CFP）

▲萬達集團董事長王健林。（圖／CFP）

據了解，李宏鵬擁有29年汽車行業管理經驗，他於2013年就任北京梅賽德斯-奔馳（Mercedes Benz）銷售服務公司高級執行副總裁，將大陸市場發展為該公司全球最大單一市場。隨後，李宏鵬於2018年任福特（Ford）大中華區銷售與市場副總裁兼長安福特全國銷售服務機構總裁，代表中國市場向福特總部彙報工作。

隨著萬達正式進軍車業，2020年7月才在現代中國赴任的李宏鵬便傳出要在2022年1月接任萬達汽車總裁，即便是具體業務還未對外宣布，但萬達在大陸200座城市超400餘間的萬達廣場，將成萬達汽車提供服務的最大優勢，也是李宏鵬發揮營銷能力的最佳舞台。

此外，北京萬達汽車科技服務有限公司也在近日成立，註冊資本額為500萬元人民幣（約2159萬元新台幣），法定代表人同樣為曾茂軍。根據股東資訊顯示，該公司由萬達汽車科技服務有限公司100%持股。

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