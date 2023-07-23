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防堵中國毒氣包！中華郵政祭「貨轉郵」4管控　過濾香精等可疑物

▲▼南韓濟州島某居民也表示，收到從台灣寄來、內容物不明的國際包裹。（圖／濟州特別自治道廳）

▲南韓濟州島某居民也表示，收到從台灣寄來、內容物不明的國際包裹。（圖／濟州特別自治道廳）

記者李姿慧／台北報導

南韓收到來自中國經台灣轉運「貨轉郵」毒氣包裹，釀至少3人送醫，中華郵政除暫停該攬貨業者寄送韓國郵件外，今(23日)也宣布4大安全管控措施，包括「貨轉郵」交寄業者不得攬收訪間散客貨物、香精或唇膏等列可疑品項過濾管控、加強稽核次數、情節重大將解約。

南韓收到台灣寄出「毒氣包裹」，造成至少3人送醫，該包裹事後遭查出是中國以「貨轉郵」海運來台灣，經中華郵政理貨後空運出口至南韓，未入境台灣，中華郵政則第一時間暫停攬貨的轉運業者寄送到韓國郵件，一旦確認有危害事實將開罰15萬元，若造成中華郵政損失還將求償損失。

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中華郵政今也再宣布即日起增加貨轉郵4大安全管控措施，包括第一，強化客戶管理，中華郵政要求交寄業者僅能接受跨境電商平台認證之物流商及商品供應商委運，不得攬收坊間散客貨物。

中華郵政表示，第二項措施則將加強貨轉郵系統過濾及管控：中華郵政公司已於貨轉郵收寄系統，增加可疑品項譬如固體香氛、香精等，以及常見謊報品項包括唇膏、化妝棉等篩選機制，嚴密過濾及防堵不實申報闖關情事。

第三，加強現場作業查核次數，中華郵政公司表示，已要求現場作業人員加強郵件開拆抽查，發現申報不實或違反禁限寄情事，即依雙方合約予以重罰。

第四項管控措施則將情節重大解約處置，中華郵政公司表示，已通知所有貨轉郵客戶上述防制作法，若再有類似違約情事，中華郵政公司將重罰不貸，並暫停接受該客戶交寄，情節重大者，立即解除合約。

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