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杜蘇芮可能登陸台東！最快明晚發海警　靠近台灣時「強度爆發」

▲▼杜蘇瑞颱風今晚到明晨轉中颱，最快明天晚上到周二上午發海警。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮颱風今晚到明晨轉中颱，最快明天晚上到周二上午發海警。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風接近，路徑擺盪，氣象達人彭啟明指出杜蘇芮路徑預測登陸地點向南修正於台東縣成功鎮附近，仍有修正空間。氣象局表示，今(23日)凌晨2點路徑預測登陸地點為台東，不過後續都可能還會修正，預計明天(24日)晚上到周二(25日)發布海警，周二到周三發布陸警，杜蘇芮靠近台灣時強度有機會達強颱。

氣象達人彭啟明表示，杜蘇芮颱風接近，路徑仍有南北調整空間，但已逐漸收斂，接近台灣的時間會是颱風最強的時候。杜蘇芮颱風路徑預測上，預測登陸地點向南修正於台東縣成功鎮附近，還有調整空間，建議民眾先做好防颱準備，留意周二、周三(25日~26日)陸續發布的各種警報，周三、周四(26日~27日)是影響台灣最嚴重的時候。

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中央氣象局預報員張承傳受訪時表示，杜蘇芮輕颱強度會再增強，預計今(23日)晚間到明天(24日)清晨轉中颱，有侵台機率，根據今天凌晨2點預測路徑，會在台東登陸，但後續仍有修正空間，預計明天周一(24日)晚上到周二(25日)上午發布海警，可能在海警發布後半天到1天時間發布陸警，陸警預估周二或周三(26日)都有機會，時間還要後續觀察。

張承傳指出，杜蘇芮強度還有持續增強空間，靠近台灣時，強度有機會達到強颱。

▲▼杜蘇瑞颱風可能從台東登陸。（圖／彭啟明）

▲杜蘇芮颱風可能從台東登陸。（圖／彭啟明）

彭啟明則提醒，受颱風外圍環流影響，周二(25日)下半天起逐漸有短暫陣雨出現機會，周三(26日)因颱風本身環流接近，風雨漸趨明顯，周四(27日)颱風通過台灣上空，風雨最大，有大雨或豪雨等級降雨出現機會，並有強陣風。

彭啟明指出，周五(28日)颱風遠離，風雨漸緩，但仍持續有短暫陣雨，降雨量大雨等級或以下，周末(29日~30日)恢復夏季型有午後雷雨天氣型態。

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