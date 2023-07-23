杜蘇芮估「全台陸警」　首當其衝地區曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周二杜蘇芮颱風逼近，海陸警報也將陸續發布，預估發布範圍會涵蓋全台陸地及周圍各海域；預估暴風圈周三晚間就會籠罩全台灣，首當其衝的花東地區，會是風雨最為劇烈的區域。

吳聖宇在臉書說，依照目前最新預報資料來看，今天（23日）颱風仍在菲律賓東方緩慢向西移動，強度持續增強，有機會達到中度颱風等級；周一太平洋高壓引導的力量增強，颱風將加速向西北移動，趨向台灣東南部海域。

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吳聖宇指出，周二颱風逼近，海陸警報也將陸續發布，預估發布範圍會涵蓋全台陸地及周圍各海域；周三颱風接近本島陸地，暴風圈可能從清晨到上午起就會接觸台東、恆春半島一帶陸地，涵蓋範圍逐漸擴大，預估到周三晚間就會籠罩全台灣。

▼杜蘇芮颱風發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

吳聖宇分析，颱風中心有機會在周三深夜到周四凌晨之間，在花東交界一帶登陸，並繼續向西北穿越台灣上空；周四上午在西部沿岸出海後趨向福建，周四晚間暴風圈就可望脫離台灣陸地；到了周五颱風將會進入福建，對台灣影響逐漸減小。

吳聖宇表示，周二颱風外圍環流影響趨於明顯，大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島、高屏山區等地有短暫陣雨，局部單點有大雨發生機會；桃園以南到台南以北的西半部地區受影響還不明顯，山區有局部短暫陣雨，平地大致還是多雲天氣為主。

吳聖宇說，周三颱風環流靠近，暴風圈逐漸籠罩，各地風雨以及沿海的風浪逐漸加大，北部、東半部、恆春半島等地從清晨起，風跟雨的狀況就會漸趨明顯，尤其時間越晚，颱風中心越接近，風雨越強；中南部地區從周三下半天起，也將逐漸有一陣一陣的風雨狀況開始出現，但還不會特別明顯，可能要從深夜開始風雨感受就會越來越顯著。

▼杜蘇芮颱風恐直撲台灣。（圖／翻攝彭啟明臉書）

吳聖宇提醒，周三深夜到周四白天這段期間，颱風中心通過台灣上空，將是各地風雨最為明顯的一段時間，首當其衝的花東地區，預估會是風雨最為劇烈的區域；其次是宜蘭地區以及北部的基隆、大台北、桃園、新竹等區域，受到中心北側偏東風到東南風影響，也會有較為強烈的風雨出現；中南部則是等到颱風中心過山後，引進明顯的偏南到西南風，也就是周三深夜起到周四白天風雨會比較大，時間雖然較為落後，但是風雨情況應該也會很明顯。

吳聖宇分析，整個颱風的風雨減緩，可能要等到周四晚間到周五清晨，周五雖然颱風已經遠離，但是受到後續偏南風影響，水氣仍多，各地還是會有短暫陣雨，中南部地區要留意較大雨勢出現的機會。

吳聖宇提到，周末期間太平洋高壓外圍逐漸靠近，天氣型態趨向夏季型午後雷雨為主，但熱對流發展可能較為旺盛，有機會出現大雷雨或局部短時較大雨勢；雖然目前預報資料看起來，颱風有很高的機會直接侵襲台灣，不過路徑還是有變化的可能性，後續預報更新的情況仍要持續留意，也要提醒大家提早做好防颱準備。

▲▼最新歐美模式模擬。（圖／翻攝彭啟明臉書）

