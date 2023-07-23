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社會 社會焦點 保障人權

休旅車撞飛斑馬線行人竟落跑　惡劣駕駛「疑酒駕」逃24hrs到案

記者張君豪／台北報導

有民眾透過臉書社團「爆料公社」指出，21日在台北市松山區民權東路三段、復興北路口發生一起肇逃車禍，轄區松山交通分隊當天晚間19時10分接獲報案後，立刻派員到場調查，警方擴大調閱監視器，發現是一名駕駛租賃休旅車的沈姓男子（38歲）疑似路口未禮讓行人發生碰撞肇事，被撞的行人身體多處擦傷，沈男涉及肇事逃逸。

▲沈男駕車撞飛路口行人卻涉肇事逃逸事後投案，警方懷疑他涉及酒駕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲沈男駕車撞飛路口行人卻涉肇事逃逸事後投案，警方懷疑他涉及酒駕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

目擊民眾指出，當時沈男駕駛的灰色休旅車行經該路口，卻沒有減速禮讓行人，直接撞上正在過馬路的王姓男子（39歲）且王男被撞倒後，沈男直接駕車離去，犯後態度相當惡劣，但涉及肇事逃逸的沈男直到24小時後才主動出面向警方投案，他表示當時撞到人嚇到逃離現場，後來願意負責後續賠償才出面投案。

▲沈男駕車撞飛路口行人卻涉肇事逃逸事後投案，警方懷疑他涉及酒駕。（圖／記者張君豪翻攝）

松山警方暫依肇事逃逸等罪嫌將沈男依法送辦，警方也懷疑他隔天出面是否涉及規避酒駕肇事刑責等問題，正循線擴大追查，松山警方呼籲駕駛車輛，行經路口記得「慢、看、停」，行人「停、看、聽」，避免憾事發生。警方將持續加強「車輛不停讓行人」之執法，以維民眾用路安全。

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