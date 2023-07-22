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世界最大永凍土融坑「冥界之門」擴大　專家示警恐加劇暖化

▲▼位於俄羅斯遠東地區、長達1公里的巴塔蓋卡巨坑（Batagaika crater），是世界最大的永凍土融坑，也被當地人稱為「冥界之門」。（圖／路透）

▲位於俄羅斯遠東地區、長達1公里的巴塔蓋卡巨坑（Batagaika crater），是世界最大的永凍土融坑，也被當地人稱為「冥界之門」。（圖／路透，下同）

文／中央社

位於俄羅斯遠東地區、長達1公里的巴塔蓋卡巨坑，是世界最大的永凍土融坑。但它的面積正在擴大，意味從永凍土釋出更多溫室氣體，專家警告可能令全球暖化加劇。

路透社報導，驚人的無人機空拍畫面將巴塔蓋卡巨坑（Batagaika crater）的細節展露無疑，影片中2名探險登山家橫越這個巨坑不平的底部，上面布滿小丘。它的成因是周圍的森林在1960年代被砍伐殆盡，造成地面下的永凍土開始融化，導致土地陷落。

住在當地的巨坑探險家斯特魯奇柯夫（Erel Struchkov）站在巴塔蓋卡巨坑的邊緣告訴路透社：「我們當地人叫它『塌陷地』（cave-in），是在1970年代形成。最初只是個山溝，後來在出太陽的日子下逐漸被熱度融化，並開始擴大。」

科學家表示，俄羅斯暖化的速度至少比世界其他地區快上2.5倍，使得覆蓋俄國約65%國土的長年凍原持續融化，並從解凍的土壤釋放出溫室氣體。

▲▼位於俄羅斯遠東地區、長達1公里的巴塔蓋卡巨坑（Batagaika crater），是世界最大的永凍土融坑，也被當地人稱為「冥界之門」。（圖／路透）

在俄羅斯的自治薩哈共和國（Sakha Republic），一些當地民眾把巴塔蓋卡巨坑稱為「通往陰間的大門」。它其實有個科學名稱，叫做「巨型崩移」（mega-slump）。

位於薩哈共和國首府雅庫次克市（Yakutsk）的梅尼可夫永凍土研究所（Melnikov Permafrost Institute）首席研究員塔納納耶夫（Nikita Tananayev）表示，巴塔蓋卡巨坑雖然可能吸引遊客到訪，但它的範圍正在擴大，是「危險的徵兆」。

塔納納耶夫告訴路透社：「未來隨著氣溫攀升及人為壓力增加，我們會看到愈來愈多這種巨型崩移形成，直到所有的永凍土都消失。」

永凍土融化已對俄羅斯北部及東北部各地城鎮構成威脅，造成道路變形、房屋龜裂及管線毀損。近年來變得更加劇烈的大範圍野火，又令問題日益惡化。

▲▼位於俄羅斯遠東地區、長達1公里的巴塔蓋卡巨坑（Batagaika crater），是世界最大的永凍土融坑，也被當地人稱為「冥界之門」。（圖／路透）

薩哈共和國的民眾已經注意到巴塔蓋卡巨坑的快速擴大。斯特魯奇柯夫在現場表示：「（2年前）這條小徑距離（天坑邊緣）還有約20到30公尺遠，現在距離顯然變近許多。」

科學家們仍無法確定巴塔蓋卡巨坑正以多快速度擴大。但塔納納耶夫表示，部分深達100公尺的巴塔蓋卡巨坑底部，下面的土壤含有「巨量」有機碳，將隨永凍土融化釋放到大氣中，造成地球暖化更加嚴重。

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