女騎士等紅燈「掏書出來看」！後方駕駛愣：人家滑手機妳看這個？

▲女騎士等紅燈時拿書出來看。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



網搜小組／柯振中報導

在路上停等紅燈時，有時候會看見騎士、駕駛拿手機出來玩。不過，北市一名男子日前停等紅燈時，發現前方女騎士並非拿出手機來玩，而是把握時間看書，離奇的模樣讓他忍不住拍下來，照片在網路上曝光後，至今已累積了將近8萬個讚，顯見網友們都被神奇的一幕給逗樂。

這名男子在「路上觀察學院」分享照片，他日前路過成美橋附近的路口，正在停等紅燈時，發現前方神奇的一幕，於是動手拍了下來，「全球人都在看手機～而妳是～？（佩服）。」

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從照片當中可以看見，有名女騎士將車輛停放在機車等候區內，而這時她拿出來的並非手機，而是厚厚一本書，直接在紅燈下開始閱讀，逗趣的畫面讓人忍不住笑了出來。

▼女騎士等紅燈時拿書出來看，不少網友看完照片笑了出來。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



貼文發布至今已有超過7.7萬網友按讚，不少人笑得調侃，「騎到一半熊熊想讀冊」、「讀萬卷書不如行千里路，看來…她魚與熊掌都兼得了」、「今天還書期限最後一天了，在還書的路上能看多少是多少」、「書在起跑點」、「別人看FaceBook，她看Book。」

事實上，我國的道路交通管理處罰條例中規定，駕駛人在道路上行駛時，以手持方式使用行動電話進行數據通訊，或是其他友愛安全駕駛的行為，汽、機車分別可開出3,000元、1,000元的罰鍰，就算是閱讀地圖也不例外，民眾停等紅燈時最好別分心，免得遇到危險無法及時反應，還可能吞下上千元罰單。