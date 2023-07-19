不打方向燈直接迴轉...害人摔車落跑還裝傻　三寶女騎士判刑7月

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市林姓女子騎乘機車欲迴轉到對向車道，未打方向燈，導致同方向騎乘在快車道的騎士，因為緊急剎車而人車倒地滑行受傷，又不顧騎士倒地後用手勢呼叫而逃逸，被警方依傷害、肇事逃逸等罪送辦。屏東地方法院審理後，判處有期徒刑7個月，如易科罰金，以1000元折算1日，等於要罰21萬元，全案還可上訴。

判決書指出，林姓女子騎乘機車於2022年5月25日早上，沿屏東市民生路由東往西方向行駛於慢車道，駛至民生路與田中巷之無號誌交岔路口，欲迴轉至對向車道，沒有打燈及禮讓直行車，結果貿然變換車道駛入民生路快車道後，旋迴轉至對向車道。

這時，同向後方有騎士行駛在外側快車道，也疏未注意車前狀況，並未隨時採取必要之安全措施，突見她變換車道，遂緊急剎車而人車倒地滑行，致手腳等多處受傷。騎士受傷後招手示意她停車，林女卻擅自離開現場。警員獲報到場後，調閱監視器影像追查後，將她依肇事逃逸等罪送辦。

法院審理，她矢口否認有何過失傷害、肇事逃逸之犯行，表示有打左轉燈，騎士是自己跌倒的，應該要自己負責，而且對方跟她說沒關係，所以就離開現場。法院依證據將她依傷害罪判處3個月徒刑，肇事逃逸6個月，合併執行7個月徒刑。