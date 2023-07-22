▲基隆Podcast暢談在地創業，助爭取資源推廣商圈文化。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，主持人余治明邀請基隆市山海港城產業發展協會黃彰琦理事長，分享台北人來基隆的創業的心路歷程，暢談如何運用基隆特色食材培養在地品牌，也鼓勵各地區的中小企業，組織協發展商圈文化，向經濟部爭取相關資源，替當地積累商圈能量與長遠發展。

黃彰琦表示，自己在2010年離開金融界的工作決心走上創業之路，偶然間得知基隆有一個適合的投資機會，但卻因為合夥人的離開，令公司大受打擊。黃彰琦秉持不放棄的精神盤點公司產品優勢，最後以原公司的特殊產品「飛魚卵香腸」作為起點，推出相關伴手禮品牌，重新建立通路，同時擁有侍酒師證照的黃彰琦也結合了餐酒文化，融入基隆在地食材創造各種酒類商品與美食，將品牌發揮最大價值。

黃彰琦提到，在基隆創業的過程中也累積了很多經驗及人脈，為了整合基隆的產業資源，於是成立了「基隆市山海港城發展協會」，協會的成員皆為在地中小企業家，目的在於能為基隆爭取更多資源，黃彰琦提到許多基隆人潮熱絡的商圈其實並未經過經濟部的核定，因此難以獲得相關補助，未來發展協會也會幫助基隆商圈的核定，為基隆的產業爭取更多資源與發展。

主持人余治明表示，基隆富有豐富的海洋文化資源，如外木山海灘、正濱漁港、和平島公園，每年都能吸引大量觀光客前來旅行，除此之外，當地的歷史脈絡與食材特色，也能吸引創業家們使出渾身解數，來到基隆發展長才，而基隆不再僅僅是一個地名，也是充滿冒險、故事與人情的地方，期望透過黃彰琦理事長的分享讓大家更清楚創業的過程與商圈文化的推廣。

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