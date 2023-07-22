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史博館整修延宕有鬼？正副館長開館前都退休　陳學聖：文化部講清楚

▲▼國立歷史博物館外觀。（圖／翻攝國立歷史博物館臉書）

▲國立歷史博物館閉館整修期3年，延宕迄今已第5年。（圖／翻攝國立歷史博物館臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

國立歷史博物館（史博館）於2018年7月展開整修工程，至今已邁入第5年，然而，原訂3年完工的時程，已延期多次，近日更傳出，承諾「年底開館」的館長梁永斐無預警申請退休，加上副館長於上週已正式退休，使得一再延期開館的史博館，面臨正副館長皆缺位的狀況。國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今（22日）於臉書發文，質疑工程出了不得了的狀況，喊話文化部「史博館發生什麼事？請說清楚講明白！」

陳學聖表示，史博館的整修，原本屬於大南海計畫的一部分，不料在蔡政府上台後，遭到取消，縮編為今日所見的整建小計畫，連荷花池都不挖了。陳學聖指出，世界各大博物館，譬如羅浮宮，為了讓觀光客正常參與，多採取「一邊開館一邊整修」的策略，然而，史博館卻是完全閉館，「按理應該以最快速度完工才對」。

陳學聖指出，館長梁永斐曾說要力拚年底重新開館，但日前開館時程卻又向後延到明年農曆年前，連大選前都來不及，他表示，他所認識的梁永斐，是一位有魄力、勇於負責的館長，以前擔任國父紀念館館長，就表現得相當出色。

陳學聖說，連這位博物館界模範生，也會在看似快完工之前，匆匆申請退休，他大膽懷疑，八成是工程出了什麼不得了的狀況，而且很可能嚴重到難以承擔的地步。

陳學聖認為，史博館與故宮圖書文獻大樓已同時長期閉館，對國內觀眾而言，是最大的損失，就是與世界各大博物館合作的「超級特展」消失了！他指出，因為這兩個場地是台北唯二具有恆溫、恆濕設備的場地，且在等級上可與國際大型博物館對接的專業場館，中正紀念堂雖然層級夠，但沒有恒溫恒溼設備，像2020年的日本浮世繪特展，上百年的作品還得租除溼機保護，真是丟臉丟到國際了。

陳學聖呼籲文化部應針對此事好好解釋，也應該把史博館整些工程的內容，包括進度與經費核銷等等，「說清楚講明白，不要唬弄大眾」。

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