侯友宜空戰靠金溥聰　陳學聖：加王金平「陸軍人脈」就能翻轉

▲王金平、侯友宜。（圖／翻攝自Facebook／陳學聖）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜為搶救選情，親自邀請前國安會秘書長金溥聰加入其競選團隊，擔任代表「總操盤手」執行長一職；前立法院長王金平則替侯友宜籌組「厚友誼」後援會，並親自擔綱召集人，將於明日召開成立大會。對此，前國民黨立委陳學聖指出，王金平最強的就是「人脈」，若整合順利，侯友宜的翻轉老三之路也將就此展開。

陳學聖今日透過臉書發文表示，這幾天因金溥聰的加入，侯友宜對議題的態度瞬間丕變，直接了當不再拖泥帶水，頗有展現背水一戰的決心。但他也觀察到，侯拋的議題不容易熱燒，需中間有媒介才會由文火、小火再到大燒，屬於慢熱型。

「此時需要的就是陸軍，就要靠王金平！」陳學聖指出，不論大家對王金平評價如何，都不可否認王金平最強的就是「人脈」，即便侯友宜靠著金溥聰擁有再強的空戰能力，仍然要靠王金平接地氣，才能轉化為真正完整的戰力。

陳學聖說，王金平明晚要邀請歷任立委為侯友宜組後援會，包括立委潘維剛、朱鳳芝、黃昭順、曾銘宗等人都很努力在找人，若王金平整合順利，瞬間就能構築成全國火網，侯的翻轉老三之路也就此展開，第一支陸軍就要開拔出發，「很高興雙金相忘昔日政治宿怨，同為侯贏得總統大選共同努力。」